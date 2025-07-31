Cem YILDIRIM

Silivri Cezaevinde 129 gündür tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Ankara’da hazırlanan ilk “Aday Ofisi” kapılarını SÖZCÜ’ye açtı. İmamoğlu’nun makam odasının da yer aldığı ofis, Çevre Sokaktaki eski Genel Merkez binasında bulunuyor.

CHP’li Bülent Tezcan arkadaşımız Cem Yıldırım’a ayrıntıları anlattı

İSTANBUL’DA DA AÇILACAK

İmamoğlu’nun binadaki odasına İBB’deki makamında da yer alan “Atatürk ve köylü vatandaş” fotoğrafı asıldı. Bu bina yıllarca Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılan Çankaya Köşküne, 500 metre mesafede bulunuyor. İmamoğlu seçimi kazanırsa, Külliye’de değil Çankaya Köşkünde görev yapacak.

‘Atatürk ve köylü vatandaş’ tablosu aday ofisinde de başköşede. İmamoğlu heyetleri bu odada kabul edecek.

Ofisteki çalışmalar, üç kişilik İcra Kurulu koordinasyonunda yürütülüyor. Kurulda, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İBB Başkan Danışmanı Serkan Özcan yer alıyor. Kurul üyesi Bülent Tezcan, Ankara’dan sonra İstanbul’da da bir aday ofisi açılacağını belirterek “Ekrem İmamoğlu, 15.5 milyon vatandaşımız tarafından sandıkta oy kullanarak Cumhurbaşkanı adayımız seçildi. Adayımız bugün tutsak ama mücadelesi değil” dedi. Tezcan 81 ilde çalışma başlattıklarını da belirtti.

Tezcan “Darbeye dur demek isteyen ve Türkiye İttifakı’nı sahiplenen her bir yurttaşımızı fiilen görevli olmaya katkı vermeye bekliyoruz” dedi.

Ana okulundan üniversiteye tamamen ücretsiz olacak

İmamoğlu mesajında eğitimiz ücretli hale geldiğine ve kalitesizleştiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimi tamamen ücretsiz hale getireceğiz. Kırtasiye, kitap, ulaşım, yemek, içme suyu gibi temel ihtiyaçlarda devlet okullarındaki tüm giderleri kaldıracağız. Devlet yurtlarının kapasitesini artıracak; burs ve kredi imkanlarını iyileştireceğiz. Ve en önemlisi; artık hiçbir aile, çocuğunu özel okula göndermek zorunda kalmayacak.”

İmamoğlu: Kimse Atatürk’e bağlılığımızı sorgulayamaz

İmamoğlu Silivri’den gönderdiği mesajda, aday ofisindeki Atatürk fotoğrafı tartışmalarına açıklık getirdi. İmamoğlu “Atatürk posterinin indirildiğine dair başlatılan kampanyayı büyük bir üzüntüyle gördüm. Bu yakıştırmanın, kişisel olarak beni ve yol arkadaşlarımı yaralamaya dönük olduğu açık. Kimse bizim Atatürk’e duyduğumuz sevgiyi ve mirasına olan bağlılığımızı sorgulayamaz” dedi.

Tezcan “Darbeye dur demek isteyen ve Türkiye İttifakı’nı sahiplenen her bir yurttaşımızı fiilen görevli olmaya katkı vermeye bekliyoruz” dedi.

Çürüyen devlet yapısı yeniden kurulacak

Bülent Tezcan: “İmamoğlu’nun başlangıç sloganı da olan ‘Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet’ pankartını astık. Devletin çürüyen kurumsal yapısını yeniden kuracağız.”

Ekrem İmamoğlu Silivri’den çıkarsa seçimi kazanıp Cumhurbaşkanı olursa bu binadan çıkıp 500 metre yürüyecek Çankaya Köşkü’ne geçecek.