19 Mart günü gözaltına alınan, 23 Mart'ta da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim. 20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun."

Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim.



20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun. pic.twitter.com/EGJERPXoZB — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 25, 2025

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de gerçekleşecek son eylemi duyurmuştu.

Özel "Bu akşam son kez Saraçhane'ye gidiyoruz. Ekrem Başkan Silivri'de, kalbi Saraçhane'de... Yine seçilmiş bir arkadaşımız geçici olarak İBB Başkanı seçilecek. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu akşam son kez Saraçhane'de toplanıyoruz. " demişti.