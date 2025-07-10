Özdağ, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği bir hususu kamuoyu ile paylaşmak isterim" diyen Özdağ, şunları kaydetti:

"SESİNE VE GÖRÜNTÜSÜNE AMBARGO KONULUYOR"

Biliyorsunuz MHP Sayın Genel Başkanı bir çağrı yaptı ve Ekrem Bey'in yargılanmasının televizyonlardan naklen yayını konusunda destek verdi ve Sayın Erdoğan da olumlu bir yaklaşım sergiledi. Tabi bu genel olumsuz sürecin içerisinde böyle bir açılımın gerçekleşmiş olması iyi. En azından ancak hala Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor. Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve Anayasa'ya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip Ekrem İmamoğlu. Daha suçu kanıtlanmamış bir insanın sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız.

"SES VE GÖRÜNTÜ YASAĞININ KALDIRILMASINI TALEP EDİYOR"

Ekrem Başkan haklı olarak bir çağrıda bulunuyor ve şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Biz de bu talebin kamuoyuna aktarılması, desteklenmesi konusunda yanında olduğumuzu ifade ediyoruz"