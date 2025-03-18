CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi. İptal kararının ardından Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak milyonlarca insana hitap etti.
İmamoğlu saat 19.50'de başlattığı canlı yayınını yaparken aynı dakikalarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) öğrencileriyle düzenlenen iftar programında konuşuyordu.
İki yayın arasındaki izlenme rakamları gözlerden kaçmadı.
İmamoğlu’nun canlı yayını 346 bin kişi tarafından izlenirken, Erdoğan’ın iftar programı sadece 7,8 bin kişi tarafından takip edildi. Arada oluşan 43 kat fark, kamuoyundaki ilgiyi gözler önüne serdi.