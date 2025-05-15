Eski İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer, İBB soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve YSK üyelerine ahmak dediği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında bilimsel mütalaa hazırlamıştı.
T24'te yer alan habere göre, bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nda da sürpriz bir görevden alma gerçekleştiği ortaya çıktı. Prof. Sözüer'in kardeşi Dr. Abdülvahit Sözüer, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevinden alındı.
Müşavirliğe çekilen Sözüer'in görevden alınmasında Adem Sözüer'in İmamoğlu lehine verdiği mütalaaların da etkili olduğu öne sürüldü.
'DAVA HAKKINDA BİLİMSEL GÖRÜŞ VERMİŞTİ'
İBB'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında İmamoğlu'nun avukatlığını bıraktığı öne sürülen Sözüer, İmamoğlu hakkında dava ve soruşturma kapsamında sadece bilimsel görüş verdiğini belirterek “İmamoğlu'nun avukatlığını üstlenmediğim için, bırakmam da söz konusu değildir. Gerektiğinde elbette avukatlık hizmeti de verilir. Hukuk fakültesi diplomasını alırken yaptığımız yeminin gereği olarak haksızlığa uğrayanları savunmasız bırakmamız asla mümkün değildir” demişti.