Duruşma Yeri Değişti, Gözler Silivri’ye Çevrildi
Kamuoyunun yakından takip ettiği dava süreciyle ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, duruşma yerinin değiştirildiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:
“Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, 11 Nisan 2025 tarihinde Çağlayan’da yapılması planlanan duruşma Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon davalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu olarak yargılandığı dava kapsamında Silivri’de hâkim karşısına çıkacak. Kararın yankıları sürerken, davanın siyasi etkileri ve kamuoyu tepkisi dikkatle izleniyor.