İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamında Kastamonu'ya gitti. 'Salon' engeline rağmen Kastamonu'da vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, konuşmasına 'kollarını sıvayarak' başladı.

İmamoğlu, "Aklında kötülük olanların, hak hukuk tanımayanların derdi başka olur. Onlar Ramazan ayı dinlemez. İnsanların hak ve hukukuna bakmaz. Onlar zulümlerini, zalimliklerini büyütmenin derdinde olurlar. dedi.

İmamoğlu, iktidarın sadece bir kesimi zengin edip, yükünü dar gelirli vatandaşların üzerine bindirdiğini belirterek, "Zulmedenler milletin hakkını talep etmeye başlayınca koltuklarında oturamazlar. O devir kapandı. Millet hakkını almaya geliyor. Buradan söylüyorum; o devir kapandı. Milletimiz hakkını almaya geliyor. Zulmedenlerin koltukları zangır zangır sallanıyor" dedi.

'PARLAMENTER SİSTEM' MESAJI

İmamoğlu, parti içindeki ön seçim sürecinin, masa başı siyasetçilerin ve tek adam yönetiminin son bulmasını sağlayacağını belirterek şunları ifade etti:

"*Ama bir şeyin altını çizelim; biz ülkeyi tek başına yönetmenin hayalini kurmuyoruz. Bizim hayalimiz bir daha bu ülkenin asla tek adamlığın, tek partinin, ülkenin kurum ve kuruluşlarını partizanlığa esir etmişliğin, tek fikrin hakimiyeti altına girmemesi yolculuğudur. Biz çoğulcu, özgürlükçü, parlamenter demokrasiye yürekten inanıyoruz. Bu inancı paylaştığımız bütün siyasi partiler, toplum kesimleriyle sonuna kadar demokrasi adına, çağdaş gelecek adına birlikte yürümeye kararlıyız. Ama geçmişte yapılan bir kısım yanlışlardan da uzak duracağız. Bu son şansı asla heba etmeyeceğiz.

*İktidar yolculuğudur bu yolculuk. Sarayın salonlarında keyif çatanlar, milleti unutanlar gider. Sokaklara, çarşılara, pazarlara çıkamayanlar gider. Kim gelir? Bizler geliriz. Biz kimiz? İşte buradaki insanlar. Yasaklara rağmen coşkuyla bir araya gelen cesur insanlar. Milletin evlatları. Siz geliyorsunuz değerli dava arkadaşlarım. 23 Mart'tan çok korkuyorlar. Zangır zangır titriyorlar. Eminim her gece rüyasına giriyorum. Rüyasında kendine ait zannettiği koltuğu millet altından çekince gece uykusundan uyanıyor. Korksunlar çünkü o sandık senin değil milletin. Millet o koltuğu almaya geliyor. Sandık da seni evine gönderecek.

*İmamoğlu'ndan korkuyor. O kadar korkuyor ki, bu korku açıkçası her daim onu tedirgin ediyor. Benimle çağrılarıma rağmen Türk milletinin huzuruna çıkıp mertçe yarışacak cesareti de yok. Onun için tuzaklar hazırlıyor, bana çelme takmaya çalışıyor, bana yaptıkları sık davetlerle adeta ikinci Saraçhane'ye çevirmeye çalıştığı savcılık, bugün alelacele, bir kez daha İstanbul Üniversitesi'ne yazı yollayarak diplomamla ilgili baskı yapma sürecine, üniversiteyi baskılama sürecine devam etmiş. Buraya gelirken öğrendim. Çok aceleleri var.

*Savcıya talimat verme hakkı olmamasına rağmen talimat üzerine 'bir yazı daha yazarak okulu zorlayın' diyerek acelelerini ortaya koyuyorlar. Muhtemelen 'Bu işi 23 Mart’tan önce halledin' demişlerdir. Haksız, hukuksuz bir şekilde savcılık devreye giriyor."