AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı meclis toplantısında, CHP’li meclis üyesi Ersin Atar ile AKP’li Meclis Başkanvekili Halil Uğur arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden yaşanan tartışma, toplantıya damgasını vurdu.

CHP’Lİ ATAR’DAN EKREM İMAMOĞLU’NA DESTEK MESAJI

CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun hizmetlerini ve tutuklanmasına karşı tepkisini meclis kürsüsünden dile getirdi. Atar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep’te kamu birimlerinin vatandaşların sağlık hakkını koruması ve iyileştirilmesi için her türlü desteği sağlaması anayasa gereğidir. 2019’dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mevcut iktidara karşı üç defa seçim zaferi kazanan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, vatandaşın sağlık hakkından yararlanması için sayısız hizmette bulunmuştur.

İmamoğlu döneminde İstanbul’un 31 ilçesinde psikolojik danışmanlık merkezi kurulmuş, bugüne kadar 85 bin 798 kişi bu hizmetten ücretsiz faydalanmıştır. Halkçı belediyecilik denilince akla Ekrem İmamoğlu gelir.”

AKP’Lİ BAŞKANVEKİLİ HALİL UĞUR: “BURASI İSTANBUL DEĞİL”

CHP’li Atar’ın açıklamaları üzerine Meclis Başkanvekili AKP’li Halil Uğur, İstanbul’daki hizmetlerin Gaziantep gündemiyle ilgisi olmadığını belirterek müdahale etti:

“Ersin Bey, Gaziantep’teki hizmetleri söylerseniz sevinirim. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil. Okuyun sorun değil, sözünüzü kesmek adına değil ama öneriniz varsa lütfen onu söyleyin.”

“KONUŞMAMI ONAYLATMAM MI GEREKİYOR?”

Sözlerinin kesilmesine tepki gösteren Ersin Atar, konuşma özgürlüğüne müdahale edildiğini savundu:

“İstanbul’daki hizmetlerden bahsedeceğim, Sayın Başkan, neden zorunuza gidiyor? Konuşmamızı önceden size getirip onaylatmam mı gerekiyor?”

“AĞZINIZI AÇTIĞINIZDAN BERİ İSTANBUL DİYORSUNUZ”

Tartışmanın devamında Halil Uğur, Atar’a İstanbul’un konuyla ilgisi olmadığını yineledi:

“Büyükşehir Belediyesi’ne bir öneriniz varsa söyleyin, ama İstanbul’u burada anlatmanıza gerek yok. Ağzınızı açtığınızdan beri İstanbul diyorsunuz.”

ATAR: “İMAMOĞLU TUTSAK EDİLSE DE HİZMETLER SÜRECEK”

Atar, İmamoğlu’na yönelik tutuklama sürecine de değinerek şunları söyledi:

“Siz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını Celal Başkan’ın dönemiyle kıyaslıyorsunuz, itirazımız yok. Ama ne kadar gizli tanıklarla, zorlama ifadelerle Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu tutsak edilse de İstanbul’a yapılan hizmetler hızla devam edecektir.”

MİKROFONU KAPATILDI

Atar’ın konuşmasının devamında, “Bizler Ekrem İmamoğlu haksız bir şekilde gözaltına alınınca partisini satanlardan, iktidarın değirmenine su taşıyanlardan olmadık, olmayız. Ne yapmış Ekrem İmamoğlu?” sözleri üzerine Halil Uğur, CHP’li üyenin mikrofonunu kapattı.