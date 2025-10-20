Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya uzaktan bağlanabilmesine yönelik kararından döndü.
Savcılığın itirazının kabul edilmesi sonrası Pehlivan’ın duruşmaya SEGBİS ile bağlanmasına izin vermedi.
İmamoğlu lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.
Duruşma İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülecek.
12 Eylül'deki ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe ertelenmişti.