İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta iptal edilen diploması hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 'diploma' davasında tefrik (ayırma) kararı verildiği ortaya çıktı.

Buna göre, İmamoğlu ile beraber diploması iptal edilen 27 kişinin dosyaları İmamoğlu'nun dosyasından ayrıldı ancak yalnızca İmamoğlu'na dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tefrik kararında, İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 27 kişinin ifadelerinin tamamlanmadığı, şüphelilerle ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği ve soruşturmanın sürüncemede kalmaması için ayırma kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

24 Haziran tarihli kararın ardından 4 Temmuz'da iddianame hazırlandı ve İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak istendi.

İddianame İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken davanın ilk duruşması 11 Eylül'de görülecek.