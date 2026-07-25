Yaklaşık dört bin sayfalık İBB davası dosyasına bu kez hukuki değil, astrolojik bir belge girdi. Davanın tarafı olmadığını belirten Emre Altıparmak isimli bir vatandaş, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan “Adli Astroloji Raporu”nun UYAP’a eklenmesini talep etti. Başvuru, Edirne 3. Sulh Hukuk Mahkemesi üzerinden İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Başvurunun Anayasa’nın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkı kapsamında yapıldığı ifade edildi.

BAŞVURU 13 TEMMUZ’DA

Başvuru dilekçesinde Altıparmak, davanın tarafı olmadığını açıkça belirterek, “Talep Eden” sıfatıyla dosyaya tek seferlik bilgi ve değerlendirme amacıyla katılmak istediğini kaydetti. Dilekçede, ekindeki “Adli Astroloji Raporu”nun kabul edilerek tarafların görebileceği şekilde UYAP sistemine yüklenmesi talep edildi. Başvuru 13 Temmuz 2026 tarihli elektronik imzalı dilekçeyle yapıldı.

YAPAY ZEKALI RAPOR

Mahkemeye sunulan belgede, İmamoğlu’na ilişkin astrolojik değerlendirmeler yer aldığı belirtildi. Ceza yargılamasında bilimsel ve hukuki deliller esas alınırken, astrolojik içerikli bir raporun dava dosyasına sunulması dikkat çekti. Hazırlanan rapor ise yapay zeka kullanılarak ChatGBT tarafından cevaplandı.

18 sayfalık metinde İmamoğlu’nun tutuklanma gününe göre bir yıldız haritası çıkarıldığı görülüyor. Yöneltilen sorulara ChatGPT’nin verdiği yanıtlar ne olduğuna bakılmaksızın alt alta ekleniyor. Sorulardan biri de “Savunma ne üzerine kurulmalıdır?” şeklinde dikkat çekiyor. Ve astrolojik haritaya bakılarak davanın özetlenmesi isteniyor. Metnin son bölümünde, ilgili olduğuna bakılmaksızın piyasalardan bile söz ediliyor.

Prof. Dr. Metin Günday

Hukuk duayeni Prof. Dr. Metin Günday: Kahkaha attıran yeni kanıt türü icat edildi

Ünlü hukukçu Prof. Dr. Metin Günday, dava dosyasına sunulan “adli astroloji raporu”na tepki gösterdi. Günday, “Yargılamada yeni bir kanıt türü bulundu. İnsan bu raporu görünce ya saçını başını yolacak ya da kahkaha atacak. Mahkeme bunu ciddiye alıp kabul edecek mi? Yepyeni bir kanıt türü icat edildi. Böyle bir şey yapılacaksa önce bunun kanıt olması lazım. Bu kanıt değil ki. Elinizde bir belge ya da suçla ilgili somut bir delil varsa mahkemeye sunarsınız. Ben de bunun üzerine bir kahkaha atayım” dedi.