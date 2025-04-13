Ankara Araştırma ve Danışmanlık 4-8 Nisan 2025 tarihlerinde 28 il ve 57 ilçede ve bu ilçelere bağlı 141 mahalle ve köyde cinsiyet, yaş dağılımı ve eğitim durumunu göz önüne alarak 18 yaş ve üzeri 2 bin 4 katılımcıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmanın güven aralığı yüzde 95 olurken; hata payı ±2.11 olarak hesaplandı.

HER 10 KİŞİDEN 6'SI 'TRT'DE YAYINLANSIN' DEDİ

Katılımcılara, "Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Ekibinin Yargılanacağı Davaların TRT’den Canlı Yayınlanmasını Teklif Etti. Sizce Yargılamalar TRT Ekranlarından Canlı Yayınlanmalı Mı?" sorusu yöneltilirken; "Evet, Yayınlanmalı" diyenlerin oranı yüzde 60,6 oldu. "Hayır, Yayınlanmamalı" diyenlerin oranı 24,1 olurken, "Fikrim Yok" diyenlerin oranı yüzde 15,3 oldu.

DİKKAT ÇEKEN AKP VE MHP AYRINTISI

CHP'ye oy veren seçmenlerin yüzde 95,1'i "Evet, Yayınlanmalı" yanıtını verirken; "Hayır, Yayınlanmamalı" diyenlerin oranı sadece yüzde 1,1 oldu. "Fikrim Yok" diyen seçmenlerin oranı ise yüzde 3,8 olarak ölçüldü.

Araştırmada, AKP ve MHP seçmeninin verdiği yanıtlar ise dikkat çekti.

AKP seçmenlerinin yüzde 61,1'i, MHP seçmeninin ise yüzde 57,5'i "Hayır, Yayınlanmamalı" yanıtını verirken; yine AKP seçmeninin yüzde 25,5'i "Evet, Yayınlanmalı", MHP seçmeninin ise yüzde 28,3'ü "Evet, Yayınlanmalı" yanıtını verdi.

AKP'lilerin yüzde 13,5'i; MHP'lilerin ise yüzde 14,2'si "Fikrim Yok" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU'NDAN TRT ÇAĞRISI

Tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü Silivri'de yapılan yargılama sırasında TRT'ye tepki göstermişti.

İmamoğlu, "TRT gelsin, bari bir dirhem bizim bu konuşmalarımızı, bizim bu davalarımızı yüce Türk milletine aktarsın. Millet izlesin, gerçek kanaatin, ortaya koysun. Yazıktır, günahtır. Milletin duygularının, milletin maneviyatının altına dinamit koymanın bir anlamı yoktur. Bu anlamda keşke TRT, bugün vermediyse de bundan sonraki duruşmalarda, olası hak arama mücadelelerinde, benim buradaki konuşmalarımı vermesini de yüce Türk yargısına buradan emanet ediyorum. Bunun olmasının Türkiye'mizin geleceği açısından çok büyük kıymeti, çok büyük faydaları olacağının da altını çizmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.