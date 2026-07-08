İBB davasında 63. duruşma günü başladı. Geçen perşembe günü mahkeme salonundan çıkarılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü oturumda da yer almadı. İmamoğlu’nun cezaevindeki hücresinde olduğu öğrenildi.

İmamoğlu’nun avukatlarından Tora Pekin, müvekkiline yönelik duruşmaya getirmeme kararının tutanağa geçirilmediğini dile getirdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Savunma sırası gelinceye kadar kendisini salona getirmeyeceğimizi zaten belirtmiştik” ifadelerini kullandı.

‘DAVA TÜMÜYLE ÇÖKTÜ’

Ekrem İmamoğlu, mahkemenin verdiği kararla tutuklu bulunduğu hapishaneden İBB davasının görüldüğü salona getirilmemesi üzerine açıklama yaptı.

İmamoğlu, şunları söyledi: “Sabah 08.10’da, hapishanede, mahkeme heyetinin İBB duruşmasına katılmamı engelleyen keyfî kararı tarafıma bildirildi. Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir.

İMAMOĞLU DUYURDU

Mahkeme iddianamede en fazla suç isnat edilen kişilerin ve avukatlarının savunmalarını kısıtlamakta, yok saymaktadır. Bu durum, ‘asrın hukuksuzluğu’ İBB davasının tümüyle çökmüş, bir yargısız infaz yığınına döndüğünün ispatıdır. Dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesi hiçe sayılarak dizayn edilen, bu sebeple bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla söz edilemeyecek mahkeme heyeti, bugün itibarıyla görünürde bile olsa yargılama faaliyetinden tümden vazgeçmiştir. Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum. Milletimiz duysun.”

‘Adil yargılama hakkı ihlal edildi’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmaya getirilmemesine tepki göstererek, “Kendisinin, şu anda savunma yapan Fatih Keleş’i dinleyememesi ve soru yöneltememesi, adil yargılanma hakkının açık ihlalidir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Dün bir günde iki duruşmaya katılan Ekrem Başkan bugün duruşmaya getirilmiyor. CMK 203 uygulaması verildiği günü kapsar. Kendisinin, şu anda savunma yapan Fatih Keleş’i dinleyememesi ve soru yöneltememesi, adil yargılanma hakkının açık ihlalidir. Siyasetin mahkeme salonlarından dizayn edilemeyeceğini er geç öğreneceksiniz.”