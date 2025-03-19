İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesi büyük tepki çekti. Kararın, CHP’nin ön seçimine sadece 5 gün kala alınması, siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı.

İmamoğlu, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir canlı yayın yaparak durumu değerlendirdi. Aynı dakikalarda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) öğrencileriyle düzenlenen iftar programında konuşuyordu.

Ancak izlenme rakamları arasındaki büyük fark dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu’nun canlı yayını 346 bin kişi tarafından izlenirken, Erdoğan’ın iftar programı sadece 7,8 bin kişi tarafından takip edildi. Arada oluşan 43 kat fark, kamuoyundaki ilgiyi gözler önüne serdi.