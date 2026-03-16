İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2019 seçimleri sonrası İBB'yi ve kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan yaptığı konuşmada "Burada Türkiye'nin ilk ve en büyük müzesi olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de yer alıyor. 2019'dan sonra ne oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İş siyaset yapmaya gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da Tıp Tarihi Müzesi'ne de sahip çıkmadı" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, Erdoğan'ın sözlerine sosyal meydadan yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda şunlar yer aldı:

Sayın Erdoğan’ın samimiyetsiz eleştirilerini ve gülünç mazeretlerini tebessümle okudum.

Övgüyle bahsettiğin Topbaş’ı zorla görevden alan sen, 2019’da seçimi uydurduğun gerekçelerle iptal eden sen, 2025’te 19 Mart darbesiyle rakibini tutuklayan sen.

Çok kararlıysan hemen İstanbul’da, sonra Türkiye’de karşılıklı seçime gidelim, yarışalım.

Bakalım Türkiye’de, Atatürk’ün emanetlerine, cumhuriyete, demokrasiye, adalete, devlet prensiplerine, 86 milyon yurttaşımızın geleceğine kim sahip çıkıyor? Kararı milletimiz versin.

Var mısın?