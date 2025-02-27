İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir." değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında." ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

-Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir.

-Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok.