Yazıda “Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Anayasa’da belirtilen niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak, milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak veya sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek, katılmak veya katılmaya zorlamak” fıkrası kapsamında yurttan çıkarıldığı bildirildi.

POLİSTEN ŞİDDET GÖRDÜ

Öğrenci, “Anayasal hakkımı kullandım, suç teşkil eden bir şey yapmadım. Anayasal hakkımı kullanmam kriminalize edilemez” dedi ve gözaltına alınırken şiddet gördüğünü söyledi. Öğrenci, ev hapsi nedeniyle stajını yapamadığını, el konulan telefonunun hâlâ iade edilmediğini belirtti.