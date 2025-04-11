ALİ MACİT

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında duruşmaya ara verildiği sırada gazetecilerle sohbet etti.

İmamoğlu, "Sağlığım çok iyi. Emniyet ve adliyedeki gözaltı sürecinde kilo verdim. Az yemek yiyorum. Dengeli diyet yapıyorum. Çok çalışıyorum. Spor yapamıyorum. Ailem iyi olursa ben de iyiyim. Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Esed’in Kur’an-ı Kerim mealini okuyorum. Nâzım Hikmet’in bütün şiirlerini okuyorum. Pırlanta gençlerin alnından öpüyorum. Gençleri yürekten kutluyorum. Gönlümde ne varsa onu yaşattılar bana" dedi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

-Gençlere herkes apolitik diyordu ben, inanmıyordum. Gönlümden geçeni yaptılar. Alınlarından öpüyorum.

-Gençlerin serbest kalmasını talep ediyorum. Saraçhane mitinglerinden çok memnun kaldım. İçerde televizyonda 4-5 kanal var oradan takip ettim. Biri mağlum kanal. Gün içinde çok fazla ziyaretçi trafiği oluyor. Gündüzleri görüşme yapıp akşamları kitap okuyorum, spor yapıyorum, yemeğime dikkat ediyorum.

-Burada iyi besleniyorum. Nezarethanede 5 gün boyunca bir şey yemedik. O anlar çok kilo verdik. Moralliyiz.