Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması tepkilere neden olurken süreçten bazı AKP'lilerin de rahatsız olduğu kaydedildi. AKP'li bazı isimler, "İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların altı doldurulmazsa, biz parti olarak çok zor durumda kalırız" değerlendirmesini yaptı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın haberine göre, "AKP içinde özellikle deneyimli bazı siyasetçiler ise bu gelişmelerden kaygılı. Parti içinde etkin kademelerde olmayan bu isimler bir yandan terör örgütü PKK'nın silah bırakması konusunda terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmeler yürütülürken, İmamoğlu hakkında "kent uzlaşısı" nedeniyle teröre yardım suçlaması yöneltilmesinin çelişki olduğu yorumunu yapıyor.

Bu kişiler, bu durumun kamuoyuna anlatılmasında zorluk yaşanacağına dikkat çekiyor. Sürecin ekonomiye olumsuz etkisi de endişe duyulan konulardan...

AKP'li bazı siyasetçiler şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı bu nedenle 'iç cepheyi güçlendirelim' çağrısı yaptı. Ana muhalefeti bu şekilde karşısına alarak iç cepheyi nasıl güçlendireceksiniz? İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların altı doldurulmazsa, biz parti olarak çok zor durumda kalırız."