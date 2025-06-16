CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün saat 10.00'da hakim karşısına çıktı. İmamoğlu salona seyircilerin alkışları eşliğinde girdi.
İmamoğlu hakkında Akın Gürlek'i tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
DURUŞMAYA KATILAN ÖZEL SLOGAN VE ALKIŞLARLA KARŞILANDI
CHP Genel Başkanı Özgür ve partililer İmamoğlu'na destek için Silivri'ye geldi.
Duruşmaya katılan Özgür Özel, yurttaşların "Hak hukuk adalet" sloganları ve alkışlarla karşılandı. Duruşma öncesi izdiham yaşandı.