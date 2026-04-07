Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan “bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"