İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki asılsız iddiaları nedeniyle Sabah ve Akşam Gazeteleriyle A Haber yöneticilerine hakaret davası açtı.

Sabah Gazetesi, bir garajda fotoğrafları çekilen lüks otomobiller için, "İmamoğlu suç örgütünün milyonluk araçlarına el konuldu! Lüks otomobilleri otoparka gizlediler. Suç örgütünün ihale yolsuzluklarından elde ettiği haksız kazançlarla satın aldığı belirlenen lüks otomobillerin kara para aklamada kullanıldığı saptandı" şeklinde yayın yapmıştı. Aynı konu Akşam Gazetesi'nde haber oldu...

Otomobillerin, MHP'li Levent Uysal ve eşi Ece Uysal'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

200’ÜN ÜZERİNDE SUÇ DUYURUSU

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları bu kapsamda aralarında "A Haber, Akit TV ve internet sitesi, Sabah Gazetesi ve internet sitesi, TGRT TV, Ülke TV, Kanal 24 ile Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Ferhat Murat’ın da bulunduğu, çok sayıda kişi ve sosyal medya kullanıcıları hakkında suç duyurusunda bulundu, hukuki girişim başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK’e bilgi ve belgelerle 200'ün üzerinde başvuru yapıldı.