Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası’nın 98. günü başladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen İBB Davası’nın 98. gününde, 19 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor. İmamoğlu’nun ve avukatlarının savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor.

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bir tanesin sen. İyi ki varsın ve bu ailenin yanındasın. Biz, bu duruşmalarda, cezaevinde çok zorlandık. Zorlanıyoruz ailece. Ama en büyük zorluğumuzun, baş başa kaldığımızdaki en büyük sıkıntımızın, en büyük dertleştiğimiz konunun, buradaki o zalimliğe muhatap olan insanlar ve onların aileleri olduğunun da altını çizmek isterim. Allah hepimize güzel yürek versin. Bu memleketin insanlarına vicdan nasip etsin. Bu memleketin insanlarına vicdanlı yöneticiler nasip etsin. Bu memleketin insanlarına erdemli, ahlaklı, adaleti önünden ayırmayan, en güçlü anında bile adalete karşı boyun eğen yöneticiler nasip etsin" dedi.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE HERKESİN TÜRK YARGISI ÖNÜNDE HESAP VERECEĞİNİ BİLİYORUM"

İmamoğlu, bir buçuk yılı aşkın süredir yürüttüğü hukuk mücadelesinde yanında olan avukatlara teşekkür ederek, savunma hakkını koruyan hukukçuların önemini hava ve suya benzetti. İmamoğlu, şöyle konuştu:

-Türkiye'deki hukuk sisteminin geldiği noktada mücadelelerini hak ettiği şekilde verememenin ve kurallara uygun bir biçimde süreç ilerletememenin; soruşturmanın gizliliği denen yerde her tarafından delik deşik olmuş bir torbadan su akar gibi sağa sola saçılan bilgiler varken, hiçbir avukatın bırakın bilgiye ulaşmayı, adliyeye dahi giremediği günleri yaşamanın ızdırabını onlarda gördüm, yaşadım, hissettim. Bunların her biri tarihe geçti. Her günü, her anı tarihe not düşüldü.

-Bunlar asla unutulmayacak. Her aktörünü, her muhatabını tarih yazdı ve günü geldiğinde elbette ki yüce Türk yargısı huzurunda ilgili olan herkesin hesap vereceğini adım kadar iyi biliyorum. Allah bana ömür verir, vermez. Ama biliyorum ki hesap verecekler. O manada bütün savunma makamını, avukatları da hukukçuları da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

-Ekrem İmamoğlu, avukatının tutuklu olduğunu, avukatının avukatının da gözaltına alındığını ve tutuklanmak üzere sevk edildiğini hatırlatarak, hukukçuların da baskı ve hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığını söyledi.

-Yargı mensuplarının vatandaşlara yönelik tehditkâr tutumlarına ilişkin anlatımları dinlediğini ifade eden İmamoğlu, "Ben hayatımın en ilginç bilgilerini dinledim.

-Yüzlerce ziyaretçimin bana gelip muhatap oldukları konuşmaları dinledim, yargı mensuplarıyla yaptıkları konuşmaları dinledim. Yargı mensuplarının onlara karşı tutum ve tehditlerini dinledim. Parmak sallamalarını dinledim. Açtım, baktım Türk Ceza Kanunu'na, böyle bir madde yok. Yani bir savcı ya da bir iddia makamını temsil eden kişi, bırakın avukatı vesaire, bir vatandaşa bile parmak sallayamaz, tehdit edemez. Bunları okudum ama bunların tam tersini yaşadım. Yaşayanlardan dinledim" dedi.

Savunmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de şahsım dahi hiç kimse eleştirilemez değildir. Şamar oğlanı istikrarsız mantığıyla tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. İfade özgürlüğü, önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adını hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalıdır" şeklindeki açıklamasını okuyan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Tebrik ediyorum. Çok güzel söylemiş. Bu söz Sayın Cumhurbaşkanı’na ait. Ben de buradan söylüyorum. Kim ki ya yargılaması bitmeden ya yargılaması sonuca ermeden birisi hakkında iftira atıyor. Kim ki birisi hakkında haysiyet cellatlığı yapıyor, kim ki bir insanın ailesini aşağılıyor, çocuğunu, gencini, evladını, annesini, babasını hırsız ilan ediyor; haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir. Kim yapıyorsa."

"İSTANBUL'UN KURTULUŞ GÜNÜNÜ FARKLI BİR ŞEVKLE KUTLADIK"

Ekim ayının ülke tarihi açısından önemine değinen İmamoğlu, İstanbul’un yaklaşık beş yıl işgal altında kaldığını belirterek, 16 Mart 1918’de başlayan işgalin 6 Ekim 1923’te sona erdiğini hatırlattı.

-İstanbul’un kurtuluş gününün yeterince önemsenmediğini ifade eden İmamoğlu, "Gerçekten 6 Ekim İstanbul'un kurtuluş gününü, biz, 2019'dan sonra İstanbul yönetimini eline aldıktan sonra başka bir şevkle, başka bir bakışla kutladık, andık, anlattık, o beş yılın nasıl geçtiğini, nasıl bir zulümle geçtiğini, insanların hatta silahlı kuvvetlerimizin o dönemde nasıl saldırılara uğradığını, nasıl şehitlerin verildiğini, o dönemde sinmiş, sönmüş, donmuş, hiçbir şeyle ilgilenmiyor, duyarsız bir toplum varmışçasına bir İstanbul yaşandığı düşünülürken sokaklarında, evlerinin bodrumlarında binaların en ücra köşelerinde İstanbul'un arka semtlerinde nasıl bir milli mücadele duygusunun filizlendiğini okudukça gurur duydum insanımızla" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu savunmasında, ümitin hiç sönmediğini, sönmeyeceğini belirterek, "Zannedenler ki koca bir imparatorluk bitti. Bitmedi, yeni bir Cumhuriyet doğdu. İşte o filizlenmeyi bildiğim için, bendeki umut çok yüksektir. Kimse söndüremez, kimse sindiremez" diye konuştu.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’i minnetle yad etti. İmamoğlu, “Onun emanetine sahip çıkarak, bize pırlanta gibi bir cumhuriyeti kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Ayağında giyecek çarığı yokken, üstüne giyecek bir giysisi yokken, milli mücadele vererek bu ülkenin kurtuluşu ile birlikte ‘acaba yeni bir hanedan mı doğacak’ dendiği noktada, cumhuriyet aşığı bir liderin ağırlığı bize Türkiye Cumhuriyeti devletini kazandırmıştır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda 13 milyon nüfusun neredeyse 8 milyonunun kadın, 5 milyonunun erkek olduğunu ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çünkü büyük bir kısmı şehit olmuş, neredeyse aileler büyük kısmı aileler yok olmuş bir ülkede cumhuriyet var olmuştur. Benim rahmetli büyük dedem 1924'te terhis olup Trabzon'a dönmeseydi benim ailem olmayacaktı mesela. Çünkü dört kardeşten sadece o dönmüştü. Diğerleri meçhul asker. Benim ailem gibi yüzbinlerce aile de aynı hikayeler olduğunu biliyorum. Bu yönüyle benim, bu memlekete ve bu millete bağlılığımın tarifi yoktur. Onun için ben 87 milyona en az benim kadar bu milleti ve bu memleketi sever gözüyle bakan bir insanım, onun için. En az benim kadar. Onun için herkese iyi yurttaş gözüyle bakarım. Kimseye bana destek verdi vermedi diye ayrım yapıp terörist gözüyle bakmam, bakmadım da. Yurttaş, yurtsever, vatanını seven, her doğan evladın çığlığının, ağlama sesinin çıktığı her evden yeni bir yurtsever doğuyor diye memleketime ve memleketimin insanına baktım. Hala da öyle bakıyorum.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayan Ekrem İmamoğlu, şehitleri minnetle yad etti. İmamoğlu, “ Her duamın büyük bir bölümünü onlar için yaptığımın da altını çiziyorum. Her duanın bitiminde bu ülkenin şehitleri, gazileri, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları diyerek dua edenlere de ayrı bir teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"KIYMETLİ KARDEŞİM, GENEL BAŞKANIM ÖZEL’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kendilerinin verdiği büyük mücadelenin de 19 Mart'ta başladığını, bugünlere kadar sürdüğünü ve daha da süreceğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

-Mücadele öyle kolay bir şey değil. Mücadele deyince ve bu sonsuz mücadele içinde birbirine inancı olan insanların, birbirine bağlılıkla, ama önce vatanı ve milleti için mücadele etmenin bilinciyle hareket ettiği noktada nasıl büyük bir güç doğduğunu da bilen bir insanım. Ama bunu en az benim kadar iyi bilip, tarihi bir mücadeleye liderlik ettiği ve her daim Türkiye için çok büyük bir gayretin, azmin, cesaretin, kararlılığın simgesi olduğu için kıymetli dostum, kardeşim, Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bütün siyasi yol arkadaşlarıma, partimin çok değerli seçilmişlerine, başta İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik kardeşim olmak üzere onunla birlikte mücadele eden bütün illere, bütün il başkanlarına, bütün siyasi yol arkadaşlarıma, dostlarıma, yoldaşlarıma teşekkür ediyorum.

-Milletvekillerimize, yöneticilerimize, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerine sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. Bıkmadan, yorulmadan, kar demeden, saldırılara, biber gazına rağmen, gözaltılara, tutuklamalara, tehditlere rağmen, haklarında açılan onlarca, yüzlerce soruşturmalara rağmen cesaretle bize muazzam bir destek veriyor olmalarından büyük bir gurur duymaktayım.

“TESADÜFÜN İĞNE DELİĞİ…”

-Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin de konuşan Ekrem İmamoğlu, "Sabahleyin kalktım hazırlıklarımı yaptım. Bugün telefon günümdü, haftada 10 dakika bir kişiyi arayabiliyorum. O görüşmelerimi bugün annemi babamı arayarak gerçekleştirdim. Cuma günü duruşma olacağından görüşemeyecektik. Anneciğim, ‘Halk TV’yi kapattılar, niye kapattılar’ dedi. Önce analamadım. Sonra babam ‘Kayyum atamışlar Ekrem. Ne diyeyim oğlum yakında da kulağımızı keserler’ dedi. Bu memlekette çok enteresan şeyler oluyor. Ferhan Şensoy’un ‘tesadüfün iğne deliği’ diye bir lafı var, bugün Halk TV kayyumu tesadüf herhalde, öyle yorumlayalım" dedi.

“TÜRKİYE BAŞKA BİR FAZA ÇEKİLDİ”

Ekrem İmamoğlu, bugün İBB soruşturmasına başlanmasının hemen hemen ikinci yıl dönümü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“2 yıldır süren hukuksuz, vicdansız zulümle devam eden bir süreç demiştim az önce. Esasında İmamoğlu soruşturması ve İBB operasyonlarıyla Türkiye başka bir faza çekildi. 87 milyon yurttaş, 2 yıldır, her sabah bir şafak operasyonuna uyanır oldu. Türkiye Cumhuriyeti, bir operasyon cumhuriyetine döndü. Ve hiçbir şey yokmuş gibi bunu izleyenler var. Başta bu ülkenin yönettiğini zanneden hükümeti ve ortakları: hiçbir şey olmuyormuş gibi. Çıldıracağım, aklımı alıyor yani. Bu nasıl olur? Nasıl bir kişisel menfaat de böyle bir şey düşünülebilir? Her şeyin önündedir memleket yahu. Her şeyin önünde makamın mevkinin ister cumhurbaşkanı ol, ister partinin genel başkanı ol, ister vekil ol, ister bakan ol, ne olursan ol. 87 milyon yurttaşımız, her sabah bir şafak operasyonu, televizyonu açıyorsunuz son dakika. Bazen son dakikalar peş peşe düşüyor, aklınız karışıyor."

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, OPERASYON CUMHURİYETİNE DÖNDÜ”

Türkiye Cumhuriyeti'nin, "operasyon cumhuriyetine döndüğünü", iş dünyası, belediyeler, sanatçılar, siyasi partiler ve medyanın hedef alındığını belirtti. İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Fon vurgunu ile zirve yapan ve de sosyal medya yasakları, gazetecilere olan baskı, hani bilgi ulaşmasın bunu nasıl engelleriz bakışı enteresan bir seviyeye çıktı. Neredeyse Kuzey Kore'ye rahmet okutacağız. Kuzey Kore'ye rahmet okuyacak seviyeye çıktı. Bilim insanları, sanatçılar, ekonomistler, gazeteciler. Son 20-25 günde Lale Özan Arslan tutuklu, Fatih Ergin tutuklu, Tuğba Tekerek tutuklu, Mustafa Balcı, Sözcü Gazetesi'nde bir fotoğraf yayınladı diye tutuklu, Şaban Sevinç tutuklu, Selahattin Günday tutuklu, Ali Tarakçı ‘Bu hafta bir önemli bakan istifa edebilir’ dedi diye tutuklu! Şaşılacak bir durum ya! Tutuklu, tutuklu, tutuklu...

“TUTUKLULUK NEDİR BİLİYORUM”

Tutukluk nedir ben biliyorum. Bu tutuklama kararını veren hâkim bilmiyor ama ben biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ben biliyorum. İsmail Saymaz ev hapsinde, Murat Ağırel ev hapsinde. Niye? Millet hiçbir şey duymasın! Millet hiçbir şey okumasın! Akıl alır gibi değil. Herkes sosyal medya hesaplarını kaybediyor; yasaklar, ben kaç tane geldi hatırlamıyorum artık, 20 mi, 25 mi... Yani tutuklandığımın haftasında benim 9-10 milyon takipçili sayfamı kapattılar. Habire bir şeyler açıyoruz, onlarla da uğraşıyorlar. Shadowban mi diyorlar, öyle bir şey diyorlar; yani engelleyen, gölge bir engelleme sistemine tabi tutuluyoruz yani. Uluslararası da bir iş birliği var. Nasıl beceriyorsa bunu, İletişim Başkanlığı'na sormak lazım.”

“VURGUNLAR ÜLKESİ OLDUK”

Türkiye’nin “vurgunlar” ülkesine döndüğünü söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

-Daha geçen hafta T24'ün sesini kestiler. Ve bu sabah son medya vurgunu... Biz vurgun ülkesi olduk. Zam vurgunu, milli irade vurgunu, asrın soygunu, fon vurgunu... Vurguncuların vurgunlarla yaptığı bir ülkeye dönüştü bu ülke. Ve son medya vurgunu, Halk TV operasyonu. Güzelim ülkemizi operasyon sahasına çeviren akıl, Halk TV'ye el koyup, yayınlarını kesti. Neymiş? İhaleye fesatmış, aklamaymış, falan filan…

-Boy boy yalanlar, boy boy iftiralar! Akılları sıra milleti kandıracaklar. Operasyon bağımlısı bakan ne yazık ki bu iktidarı da bağımlı hâle getirdi. Operasyon bağımlılığı başladı. Yalancılar girdabına tüm AK Parti'yi sürüklemiştir. Yalancılar girdabın içine sokmuştur. Türbülansa sokmuştur. Herkesi uyarıyorum.

-AK Parti'yi baştan aşağıya uyarıyorum. Sizi bir operasyon girdabına sokan bir süreçle iç içesiniz. Allah size akıl fikir versin. Yargı marifetiyle her kayıplarını telafi edeceklerini, kaybettikleri her şeyi… Yani milletin güvenini kaybetmişler, milletin onlara olan inancını kaybetmişler, bütün bunları telafi edeceklerini, her şeye sahip olacaklarını düşünüyorlar operasyonlarla. Zehirli sarmaşık ne yazık ki iktidarı da partilerini de zehirlemiştir. Acil tedavi ihtiyacınız var, kurtarabilir miyiz sizi bilmiyorum ama bizim derdimiz milleti kurtarmak.”

“ALLAH ÜLKEYİ BU MİNİK AKILLARDAN KORUSUN”

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin en çok takip edilen haber kanalını yok etme çabasının da bir akıl tutulmasının, bir zehirlenmenin sonucu olduğunu savunarak, ”Bütün dünya bunu okuyacak. Ya biraz aklınız fikriniz yok mu? Hani bu ülkeye sermaye istiyoruz ya, bu ülkeye itibar istiyoruz ya, bu ülkeye para gelsin, yatırım gelsin istiyoruz ya, hiç mi akıl fikir yok sizde ya? Ekrem'in duruşmasının gününe bunu koyuyorsunuz. Millet daha çok takip edecek benim duruşmamı. Dünya daha çok okuyacak benim duruşmamı. Allah bu ülkeyi minik akıllardan korusun” değerlendirmesini yaptı.

İmamoğlu, bir televizyon kanalının yaşayıp yaşamamasına siyasi iktidar değil, izleyicilerin, yani milletin karar vereceğini belirterek, şunları söyledi:

“Millet beğenirse izler, beğenmezse izlemez. Yani siz benim anacığıma hangi kanalı izleyeceksin diye baskı mı kuracaksın? 80 yaşındaki anacığımı kandıracaksınız. Hadi oradan! Ya da babamı, ya da başkalarını. Hadi oradan! Millet beğenirse izliyor, beğenmezse izlemiyor. Tıpkı siyasilere gösterdiği tecessüs gibi, millet bir partiyi ya da bir siyasetçiyi beğenirse oy verir, onu iktidara taşır. Beğenmezse yüz vermez, parlamentoya bile sokmaz. Senin demenle olmaz. Seçimi iptal edersin, 13 bin oydan 806 bine çıkar farkın. Beğenmezse, bir sonraki seçimde 1 milyon 100 bine çıkar, şimdi en az 2 milyon. Milletin aklıyla alay edemezsin. Sen bu güzel insanları, 87 milyon yurttaşı hafife alıyorsun, öyle mi? Ama Allah'ın adaleti var, Yaradan izliyor, bu milletin de tokadı var, göreceğiz o günü. Yani medyanın da siyasetin de kaynağı halktır, halk! Millettir, millet! Seçilmiş siyasilere, millet iradesine saygı duymayıp operasyon çekenlerin, halkın kanalına, milletin izleme teveccühüne saygı duymasını beklemek hayalciliktir, vasatlıktır, çürümüşlüktür, çökmüşlüktür.

“HALK TV’YE YAPILAN ZULMÜ KINIYORUM”

Biz demokrasi, basın özgürlüğü ve millet iradesinin savunucularıyız, aramızdaki fark bu. Bu yüzden sırf siyasi saiklerle milletin teveccüh gösterip izlediği Halk TV'ye yapılan bu zulmü, zalimliği şiddetle kınıyorum. En şiddetli şekilde kınıyorum. Başta sahibi Cafer Mahiroğlu olmak üzere, kanalda emeklerinin, alın terinin, sözlerinin, kalemlerinin gücüyle çalışan tüm gazetecilere geçmiş olsun diyorum ve yanlarında olduğumu ilan ediyorum. Bir sözüm de Halk TV için halkımıza. Bu insanlar en zor günlerde, zaten bir elin parmağı kadar kanalımız, gazetemiz var. En zor günlerde zulümle abad olacağını sananlara teslim olmadı. Evet, Halk TV, onun nezdinde kanallara ve gazetecilere bu gözle, aziz halkımızın, milletimizin bu gözle bakmasını diliyorum. Sizlerin haber alma hakkı için adeta kelle koltukta cesaretle çalıştılar. Onlar sizi nasıl yalnız bırakmadıysa aziz milletim, kıymetli halkım çok önemlidir. Lütfen Halk TV'yi yalnız bırakmayın. Size haber ulaştıran gazetecileri yalnız bırakmayın. Kurum ve kuruluşları yalnız bırakmayın. Özgür karakterinin mesleğini yapan bu insanları yalnız bırakmayın. Haklılığını halktan alan bu kanala her alanda destek olun.”

İmamoğlu, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç bulunmadığını ifade ederek, “Kendisini dev aynasında görenler, çok güçlü hissedenler iyi bilir ki milletin iradesi sizin o kalelerinizi kumdan kaleye çevirir, kumdan kaleye. Püf diye yıkılırsınız. Ayakta kalacak şey, bu ülkenin milleti ve bu ülkenin devleti. Ama milletin devleti, milletin. Bir partinin ya da bir kişinin devletinden bahsetmiyoruz, 87 milyon yurttaşın devletinden bahsediyoruz. Ülkeyi operasyon cumhuriyetine çeviren ve vurgunlarınızı örtmek için zulümlerinize devam ediyorsunuz ama sizi son kez uyarıyorum: Vazgeçin! Bu milletin önünde duramazsınız. Vazgeçin. Söyledim; milli irade vurgunu, zam vurgunu bitmiyor, durmuyor.”

"BU VURGUN DÜZENİNE KARŞI YÜZ BİNLER BİR ARAYA GELMELİDİR"

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor. Savunmasında özgür basını savunmanın halkı ve milleti savunmak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Ben buradan tüm muhalif düşünceye sahip insanlarımıza, tüm muhalefete sesleniyorum. Birbirinizden güç almalısınız. Bu vurgunculara karşı milletçe bir araya gelmelisiniz. Bu vurgun düzenine karşı yüz binlerce insanımız bir araya gelmelidir. Milyonlarca insanımız sesini birlikte en gür şekilde çıkartmak zorundadır. Bu tarihi bir mücadeledir. Çünkü bu ülkenin en az yüzde 70-75’i bugünkü bu uygulamaların karşısındadır. Ben insanımı tanıyorum. Ben o yurttaşımın içinde büyüdüm. Ben insanımı tanıyorum" dedi.

"SAVUNMA KİTABIMIN BASILDIĞI MATBAAYI 16 POLİS BASTI"

"Bu salonda bugün sıradan bir sorgu yapılmıyor" diyen İmamoğlu, 7 Temmuz’da sorgu sırası kendisine geldiğinde itirazlarını dile getirmesinin engellendiğini ve savunma yapmayacağı yönündeki tutanağın gerçeği yansıtmadığını belirtti. İmamoğlu, sözlerinin mahkemede duyulmadığını savunarak hazırladığı savunma metnini kitaplaştırıp kamuoyuyla paylaşmak istediğini, ancak kitabın basımı için gerekli bandrolün alınmasında dahi zorluk yaşadıklarını ifade etti. İmamoğlu, "İlk kez burada anlatacağım kitap meselesini. Hiçbir yere yazmadım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, savunma metnini kitaplaştırma sürecinde bandrollerin alınarak kitabın matbaaya ulaştırıldığını, ancak baskı başladığında matbaanın 16 polis tarafından basıldığını ve herhangi bir karar gösterilmeden basımın durdurulduğunu anlattı. Bir hafta sonra matbaaya yasaklama kararının tebliğ edildiğini belirten İmamoğlu, avukatlarının savcılık dosyasına erişmesiyle sürecin ayrıntılarını öğrendiklerini ifade ederek, polisin matbaaya "usulsüz ve bandrolsüz kitap basıldığı" ihbarı üzerine geldiğini söyledi ve "Matbaa, Türkiye'nin en büyük, en saygın matbaalarından birisi. Yani orası bandrolsüz bir kitap zaten basmaz" dedi.

İmamoğlu, 25 Ağustos 2026’da bandrolsüz kitap basıldığı yönündeki istihbarat üzerine polisin savcılığa bilgi verdiğini, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısının beş dakika içinde arama talimatı verdiğini anlattı. Arama kararında bandrolsüz olduğu belirtilen kitaplardan söz edilmesine karşın belirli bir kitabın hedef alınmasını ve kitaplarla bandrollerden numune alınması kararını eleştiren İmamoğlu, "Gelen bilgi ne? Bandrolsüz kitap basılıyor. Savcı ne karar veriyor? Söz konusu kitapla birlikte bandrollerden de örnek alınmasına. Bandrolsüz kitap için gidiliyor ama söz konusu kitap ve bandrollerden örnek alınmasına. Hani bandrolsüz basım yapılıyordu? Olmayan bandrollerin toplanmasına mı karar vermiş savcı" diye sordu. Ekrem İmamoğlu, emniyet ve jandarma teşkilatlarının bu duruma düşürülmesinden üzüntü duyduğunu belirterek sorumluları kınadı.

"BENİM KİTABIMDAN KORKTULAR"

İmamoğlu, matbaada yapılan aramada kitaplara yapıştırılmak üzere yasal yollarla temin edilmiş 22 bin bandrol bulunduğunu, bunun ardından soruşturmanın bandrolsüz kitap basımı iddiasından kitabın içeriğine yöneldiğini söyledi. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Savcılık polise diyor ki: 'Kitabı inceleyin, bana bilgi verin.' Soruşturma konusu birden kitabın içeriğine dönüyor. Nereden nereye geldik. Güya bandrolsüz kitap basılıyordu. Görevi olmadığı halde terör savcısı konuyu alıyor. Görevi değil. 'Gidin, arama yapın, delil toplayın.' demiş. Bandroller bulununca derhal soruşturma konusu değişti ve gerçek artık gizlenemez oldu. Aslında aranan delil benim kitabımdı ve yok edilmek için aranıyordu ve kitabımdan korktular. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çünkü o kitap düzmece bir davanın iç yüzünü ortaya koyuyordu. Hukuk görünümlü bir siyasi zorbalığı kanıtlıyordu."

Savcılığın kitabın dijital örneğine, kapağına ve basılı sayfalarına el konulması talimatı verdiğini belirten İmamoğlu, polisin 340 sayfalık kitabı bir gecede inceleyerek 15 sayfalık tutanak hazırladığını aktardı. Tutanaktaki alıntılarda "şiddet, kin, nefret veya suç unsuru" bulunmadığını kaydeden İmamoğlu, kitabının siyasi bir davanın iç yüzünü ortaya koyduğu için hedef alındığını ifade etti.

"BOMBA ŞİDDETTİR, KİTAP DÜŞÜNCEDİR"

Ekrem İmamoğlu, "Millet Şahidimdir" adlı kitabının, Cumhurbaşkanı, yargı teşkilatı ve kamu görevlilerine yönelik "aşağılayıcı ifadeler içerdiği" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edebileceği" gerekçesiyle yasaklandığını belirtti. Kitapta bu yönde ifadeler bulunmadığını savunan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kitabı tamamen hukuk dışı müdahaleler yüzünden ne ben görebildim ne de siz görebildiniz. Yargının yasa dışı işlem ve kararlarıyla da bugüne geldik. Cumhurbaşkanı'nın kitaplarla ilgili fikrini biliyorsunuz. Bombadan tesirli kitaplar olabileceğini, bu nedenle kitabın yasaklanabilen bir şey olduğunu düşündüğünü daha önce dile getirdi. Oysa bomba şiddettir, kitap düşüncedir. Kitap eğer bomba yapmayı tarif etmiyorsa, bir yerleri bombalamayı tasarlamıyorsa, insanları öldürmeyi teşvik etmiyorsa bombayla eşitlenemez. Ve benim kitabımda da bomba tarifi olmadığına aziz ve kıymetli milletim emin olabilir. Öyle bir şey yok yani benim kitabımda. Buna rağmen kitabımı yasakladılar çünkü bu davanın amacı benim yargılanmam ve gerçeklerin ortaya çıkması değildir. Bu tamamen siyasi bir davadır ve amacı beni siyaseten ortadan kaldırmak, milli iradeyi güdümlü yargı elinde şekillendirmektir. Sadece yargılama ve kitabın yasaklanması sürecinde kendimi ifade etme hakkımın nasıl engellendiğini size anlatmak istedim. Yapılanlara açıklayacak hiçbir hukuki gerekçe bulamazsınız. Çünkü mesele sadece ve sadece siyasidir. Üstelik söz konusu olan siyasetin en çirkin, en kirli, en zorba halidir. Evet, bu bir siyasi davadır ve ancak siyasi çerçeve içerisine doğru yerleştirilirse anlaşılabilir. Bu dava ancak siyasi mahiyeti görülür ve anlaşılırsa hukuki, adil bir karara bağlanır."

BENİM SÖZÜMÜ KİMSE YASAKLAYAMAZ”

Duruşmada 4 ay önce yapacağı konuşmayı ancak yapabildiğini söyleyen İmamoğlu, “Aradan geçen sürede ülkemizi, milletimizi, cumhuriyetimizi korkunç tehlikelere sürükleyen gelişmeleri yaşadık, yaşamaya ne yazık ki devam ediyoruz. Ne yaparsanız yapın, benim sözümü yasaklayamaz kimse. Bu salonda beni hiç konuşturmasalar da yazdıklarımı yasaklasalar da ben sözümü milletime ulaştırırım. Gerçekleri dile getirmeme hiçbir güç engel olamaz, olamayacak. Hiçbir zorbalık beni yolumdan alıkoyamadı, koyamayacak” ifadelerini kullandı.

Bugün yaşananların yalnızca bugünün olaylarıyla anlamanın mümkün olmayacağını söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu ülkenin tarihi, bütün eksiklikleriyle, acılarıyla bir milletin kendi kaderine sahip çıkma mücadelesinin tarihidir. Bu mücadele, dört şey için verilmiştir. Egemenlik millete ait olsun diye. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle yaşayalım diye. Yurttaşlar kanun önünde eşit olsun diye. Her yurttaş kanun önünde eşit olsun diye. Malına, mülküne, kıdemine, makamına bakmaksızın. İnsanlar düşüncesinden, inancından, kimliğinden, etnik kökeninden dolayı korkmadan, çekinmeden eşit ve hür yaşasın diye. Çalışan emeğinin karşılığını alsın, çocuğuna da kendinden daha iyi bir hayat bırakabilsin diye.”

“KİMSE ORADAN BİR ŞEY CANLANDIRAMAZ”

Cumhuriyet’in, bu yürüyüşün en büyük sıçraması olduğunu, egemenliğin sahibini tayin ettiğini anlatan Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Cumhuriyet, devleti bir kişinin, bir ailenin, bir zümrenin mülkü olmaktan çıkarttı. Yurttaşlığı eşitlik üzerine kurdu. Devletin bir kişinin, bir ailenin, bir zümrenin mülkü olma anlayışını gömdü, bitti o. Kimse oradan bir şey canlandıramaz, çıkaramaz. Demokrasi ise o egemenliği kullanabilmesinin tek yoludur. Çünkü egemenlik milletindir. Ama egemenlik milletindir demek yetmez. Milletin o egemenliği kullanabileceği yollar da açık olmalıdır. Eksiğimiz çok fazla. Seçim tam da bunun için vardır. Meclis bunun için vardır. Bağımsız mahkeme, özgür basın, sendika bunun için vardır. Siyasi partiler, sivil toplum, muhalefet bunun için vardır. Hiçbiri siyasetçilerin ayrıcalığı değildir. Hepsi vatandaşın hakkını korumak için vardır. Ve şunu altını çiziyorum. Millet egemenliğinin gerçek ölçüsü, iktidarın nasıl seçildiği değildir. İktidarın millet tarafından değiştirilip değiştirilemediğidir. Bakın tekrar ediyorum, millet egemenliğinin gerçek ölçüsü iktidarın nasıl seçildiği değildir. İktidarın millet tarafından hakkı sahibi olan, makamı sahibi olan, devletin sahibi olan millet tarafından değiştirilip, değiştirilemediğidir. Bu millet istediğini seçer. Değiştiremediğiniz bir iktidarı zaten asla denetleyemezsiniz. Size ait değildir. İşte bugün oluşan tablo, vurgun düzeni, tam da bu seviyede bir ülke pozisyonunu bize göstermektedir.”

“ANA MUHALEFET ISMARLAMA DAVALARLA DİZAYN EDİLMEK İSTENDİ”

İmamoğlu, “bugün üllkenin sayısız adaletsizliğin ağırlığı altında bulunduğunu, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklandığını, belediyelere tehditle, şantajla çöküldüğünü” söyledi. Ana muhalefet partisinin ısmarlama davalarla dizayn edilmek istendiğini belirten İmamoğlu, gazetecilerin haber yaptığı için tutuklandığını, hakkını arayan işçinin, toprağını savunan köylünün, “ben bu düzeni kabul etmiyorum” diyen gencin gazla, copla, tutuklamayla karşılaştığını savundu.

Ekrem İmamoğlu, “500 bin insan hapiste, 500 bin. Ama ne oluyor? Enflasyon düşmüyor. Kiralar yükseliyor, mutfak küçülüyor. Geçim sıkıntısı büyüyor, yoksulluk artıyor. Açlık artıyor, açlık. Umutsuzluk büyüyor. Gençlerin geleceğe bakışları ne yazık ki negatif bir seviyede, çöküyor. 25 yılın sonunda varılan yerin adı, net olarak vurgun düzenidir” dedi.

“BUGÜNLERİN İLK PROVASI OYDU”

İmamoğlu, 2019 yılında ilk seçildiğinde mazbatasının iptal edildiğini hatırlatarak, “Sandıkta yenilemeyen irade masa başında ortadan kaldırılmak istendi. Bugün yaşadığımız düzenin ilk provası oydu. Millet de piyasalar da bunu çok algılayamadığı için Türk Lirası değer kaybetti, ülkenin risk primi yükseldi, Hazine'nin borçlanma maliyeti arttı, Hazine'ye ilave faiz yükü bindi yüz milyonlarca dolar; borsada ilk işlem gününde de 1,7 milyar dolar buharlaştı. 2 milyar 160 milyon dolar bir kararın bedeliydi. Kimden çıktı? Milletten” değerlendirmesini yaptı.

İBB’ye yönelik 19 Mart operasyonunun da millete maliyetinin 2 yılda 250 milyar doları bulduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, “19 Mart darbe vurgunu, sadece darbe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ya da ana muhalefet partisine ya da Ekrem İmamoğlu'na olmadı; milleti vurdu” ifadelerini kullandı.

Sandıkta yenilmeyen rakibin, yargı eliyle saf dışı bırakılmak istendiğini, bunun faturasının daha ilk saatlerinde çıktığını, borsanın aynı gün yüzde 8,72 düştüğünü anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası indirmeye başladığı faizi yeniden yükseltmeye kalktı. Hazinenin borçlanma faizi 2 ayda %35'ten 47'ye çıktı. Düşürülemeyen faizin dengesizliği 1 yıla kadar etkisini gösterdi. 2 ayda yaklaşık 4 milyar dolarlık, sadece 2 ayda 4 milyar dolar faiz ödendi, ilave faiz. 7 haftada ise 52 milyar dolar rezerv eridi, 7 haftada, 52 milyar dolar. Büyük facia, yine sebebi 25 yıllık iktidardır. 55 bin insanın öldüğü depremde 55-60 milyar dolarla oradaki insanların konut sorunu çözülürdü neredeyse. Düşünün yani bir siyasetçinin rakibinden korktuğu için millete ödettiği bedel! Sadece 1 maddesi! 19 Mart vurgununun bu ülkeye maliyeti 1 yılda 250 milyar doları bulmuştur. Bugün 1 kişinin koltuğunu koruması için yaptığı hovardalık. Millete parasıyla milletin parasını hoyratça harcamak, hoyratça harcamak.

Ben, para kazanmanın alın teri nedir bilirim. Bunun adı, iktidarın milletin cebinden finanse edilmesidir. 21 Mayıs Butlan vurgunu! Sadece butlan vurgununun dahi 18 milyar dolar bu millete bedeli olmuştur. Niye? Rakip partiyi yok etme girişimi. Muhalefet dizayn edilmek istendi, bedelini yine millet ödedi. Kendisine ait olmayan bir koltuğu korumak için hoyratça harcayan, çarçur eden bu tek kişilik otorite, milletin parasını çöp ediyor, olan millete oluyor."