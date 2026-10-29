Avrupa Konseyi’nin en genç üyelerinden Zana Gümüş, dikkat çekici bir eyleme imza attı.

Gümüş, demokratik gerilemeye ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna dikkati çekmek amacıyla ‘Adalet Orucu’ başlatma kararı aldığını duyurdu. Gümüş, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla başladığı eylemine ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

KİŞİSEL DURUŞ

“Adalet orucuna başlıyorum. Avrupa olarak demokrasiyi koruyamadık. Bizim bugün ertelediğimiz her sorumluluğun bedeli, bir insanın hayatından kesiliyor. Gelecek kuşaklara özgürlük borçluyuz. Avrupa Konseyi kürsüsünde bu sorumluluğu hatırlattım. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünü ve halkın kendi geleceğini belirleme hakkını savundum. Demokratik gerilemeyi vicdanen kabul etmiyorum. Adalet Orucu, bu gerilemeye karşı kişisel ve barışçıl duruşumun ifadesidir.”