İmamoğlu İnşaat’ın inceleme raporlarına giren Beylikdüzü’ndeki villa projelerindeki usulsüzlüklerin listesi ortaya çıktı, Twitter yıkıldı.

Anadolu Ajansı, önceki gün İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün, yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu ve aynı soruşturmada el konulan İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin Beylikdüzü’nde yer alan 3 inşaat projesindeki usulsüzlüklere ilişkin hazırladığı tespit formlarına ulaştı.

Ajans, formda yer alan eksiklikleri tek tek sıraladı. İl müdürlüğüne yapılan şikayet üzerine teknik ekipler tarafından toplamda 16 bloktan oluşan 8 ikiz villada yapılan tetkik sonucunda, şu eksiklikler saptanmıştı.

- Projesine aykırı olarak bazı kısımlarda yaklaşık 80 santimetre bazı kısımlarda ise yaklaşık 100 santimetre yüksek imal edildi.

- Villaların çatı eğimlerinin -çift kırım yapıldı.

- Teraslar büyütüldü, bazısı daireye eklendi...

- Kat yüksekliği 50 cm eksik yapıldı...

- Teknik alan bodrum katlar boş bırakıldı...

- Teraslara ek kapı yapıldı, odalar genişletildi...

- Teraslar daraltılıp salon-mutfak büyütüldü...

Ajans, bu haberini twitterda da yayınladı. Ancak buna ilişkin twitin altında, onlarca yorum yapıldı. O yorumları da sizler için sıraladık.

Sosyal medyada alay konusu

Hayaller: 560 milyar, yolsuzluk: Mutfağı salona katmış

Av. Sebastian Trudeau@sonkezchpa: Hayaller: 560 milyar TL yolsuzluk.

Hayatlar: Mutfağı salona katmış.

Gozde@GozdeKenter: Bazı şeyleri unutuyoruz hatırlatmakta fayda var. Beştepe’deki 1150 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı KAÇAK!

Yargı kararı var. Tabi ülkede hukuk mu var? Kim yasalara uyuyor diyeceksiniz?!

Zorlu’daki katlara kim izin verdi?

Diplomalı Mimar Naz@httpnarchitect: Şu paylaşımı okuyunca bir mimar olarak utandım yukarda yazdıklarınız her inşaatta olabilecek basit değişiklikler devlet kurumu olan TOKİ nin yaptığı konutlarda binlercesini gösterebilirim. Hatta garanti ödemeli inşaatlarda ihaleye çıkılan kodla uygulama sırasında düşürülen kod farkını yazsam Atamın kurduğu Koskoca Anadolu Ajansı Siz ne ara bu hallere geldiniz

surela@xsurela: Omg inanılmaz iddialar şeyi unutmuşsunuz Zorlu’daki Kaçak katları Sahi kim izin vermişti ona?

İthamlara bakınca en büyük TURP

Furkan Şahin@furkann7sahinn2: İthamlara bakılacak olursa turp bu.

Görkem Önal@gorkem_onal: İyi bakın belki kaldırıma sandalye falan da koymuşlardır. Bu kadar büyük suçu atlamayın AA. Bula bula bulduklarınıza bak. Çocuklar bile güler buna. Haber müdürünüz hiç mi kontrol etmiyor, bu haber çok saçma diye? Yoksa haber mi bulamıyorsunuz?

İstanbul’a ihanet ettik diyen kim?

Taner@_Taner1923: AA böyle bir duruma hiç düşmemeliydi. Şunlara da bir bakıversin. Ankara’da kimler parsel parsel nereleri sattı? İstanbul’a ihanet ettik diyenler kimler? Kolon kesenler neden dışarda serbest geziyor? İmar affını kimler neden yaptı?

Ümit yücel@umityucel5: Bunlar eğer suçsa tüm Türkiye’nin tutuklanması lazım, zira eve katılmayan balkon yoktur:))