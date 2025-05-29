CHP'nin Bağlar ilçe örgütü CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde Kürtçe ‘Özgürlük’ yazan pankartı Diyarbakır Surlarına astı.
İşte o afiş:
CHP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI
Afişi sosyal medya hesabından paylaşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkılu, “İmamoğlu Diyarbakır burçlarında. Zulmünüz bitene kadar her yerde” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu Diyarbakır burçlarında.— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 29, 2025
Zulmünüz bitene kadar her yerde. #BiziBağlar #freeimamoğlu #Azadiİmamoğlu #Ekremİmamoğlu #Diyarbakır pic.twitter.com/aGYtIlQcO9
EL KONULDU
Son olarak pankartlara polis tarafından el konuldu. Pankartın asılmasına izin vermeyen polis ekipleri tarafından CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, İl Başkan Vekili Remzi Sürek, parti yöneticisi Recep Yavuz’un da aralarında bulunduğu partililer haklarında idari işlem yapmak üzere polis merkezine götürüldü.
Partililerin, polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirilmişti.
CHP'li vekiller, İmamoğlu'na destek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı asmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik afiş ve görsel yasaklarını protesto etmek amacıyla TBMM'de partisinin grup toplantısında 'Free İmamoğlu' pankartı açmıştı.