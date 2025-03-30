Bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması için ülke genelinde bir imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Özgür Özel, Trabzon’da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"BUGÜN ONUN GELEMEDİĞİ KÖYÜNE GELDİK"

“Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Ben her bayram sabahı kendi memleketimde bayram namazı kılıp bayramlaşıyorum. Ancak bu bayram, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’dayız. Çünkü kendisi şu an Silivri Cezaevi’nde siyasi tutsak olarak tutuluyor.

Büyük bir haksızlık ve iftiralar sonucunda İmamoğlu’nu ve birçok arkadaşımızı cezaevine attılar. Bayram, bütün Türkiye’nin birleştiği, kucaklaştığı bir zaman olması gerekirken, bugün bu milletin vicdanı yaralı.

19 Mart’ta başlayan bu adaletsizlik süreciyle, bu toprakların evladı Ekrem İmamoğlu halktan koparıldı. Biz de bugün onun gelemediği köyüne geldik, hemşehrileriyle bayramlaştık ve büyük bir imza kampanyasını buradan başlatıyoruz.”

İLK İMZA RUKİYE TEYZE'DEN

Konuşmasının ardından Özel, duygusal bir anı da paylaştı. 96 yaşındaki Trabzonlu Rukiye teyzenin, sabaha kadar uyumadan kampanyanın başlayacağı anı beklediğini belirten Özel:

“Cami çıkışında yanıma gelen 96 yaşındaki Rukiye annemiz, ‘Seni görmeye ve Ekrem oğlum için ilk imzayı atmaya geldim’ dedi. Bu anlamlı kampanyanın ilk imzasını ondan alıyoruz” dedi.

ORTAK METİN

Kampanyanın ortak metninde ise şu ifadeler yer aldı:

“Ben yüreği demokraside ve adaletten yana olan milyonlardan biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart’ta CHP’nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

Milyonların iradesiyle aday gösterilen İmamoğlu, hukuka ve vicdana aykırı şekilde siyasi bir kararla hapiste tutulmaktadır.

Bu adaletsiz düzenin sona ermesini, İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir seçim için sandığın önümüze gelmesini istiyorum.

Adayımı yanımda, sandığımı önümde görmek için imza veriyorum.”