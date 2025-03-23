Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dario Nardella, İtalyan'nın Floransa kentinde, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için eylem düzenleyeceğini duyurdu.

23 Mart akşam saat 11'de Santa Maria Novella meydanında gerçekleştireleceği duyurulan protesto, İmamoğlu'nun serbest bırakılması amacıyla yapılacak.

Nardella, eylem planını duyuran paylaşımda "Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için 23 Mart Pazar günü saat 11.00'de Floransa'daki Santa Maria Novella meydanında gösteri yapacağız. Türkiye'de demokrasinin savunulması için, özgürlüklerini ve haklarını kaybetmek istemeyen Türk halkının yanında olmalıyız!" ifadelerine yer verildi.

DÜNYANIN SİYASİLER, DEHŞETLE TÜRKİYE'Yİ İZLİYOR

​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Avrupa'daki siyasi liderler arasında derin endişe ve tepkiye yol açtı.

Avrupa Konseyi, bu durumu "halkın iradesine karşı bir müdahale" olarak nitelendirerek, konunun 24 Mart'ta yapılacak Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde ele alınacağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki demokratik sürecin zarar gördüğünü belirterek, Türk yetkililerle bu konuyu görüşeceklerini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu ifade ederek, olayın Türk demokrasisi için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, İmamoğlu ve diğer 100 kişinin tutuklanması ile dört günlük protesto yasağına ilişkin endişelerini dile getirerek, durumu yakından izlediklerini belirtti.

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İmamoğlu'na destek mesajı göndererek, "Ekrem dostum, biz senin yanındayız" dedi. Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, İmamoğlu serbest bırakılmadığı takdirde Nisan 2025'te planlanan İstanbul ziyaretini iptal edeceğini açıkladı ve "Ekrem İmamoğlu ile dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.