İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamına tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için çarşamba akşamları İstanbul’da düzenlenen buluşmaların 4'üncüsü yapıldı.

Beyazıt meydanında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim için düzenlenen imza kampanyasına katılan vatandaşların sayısını açıkladı.

Özel şunları söyledi:

"*Ekrem Başkan'ın sizden bir beklentisi, bizim de Ekrem Başkan'dan bir beklentimiz var. Ekrem Başkan'ın beklentisi, benim de en özel ricam.

*Hep beraber dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasına, şu anda bakayım rakama 15 milyona dayanan; 14 milyon 800 bin imza topladık. Yolun yarısını geçtik, gidiyoruz. Buradan açıkça söyleyelim.

*Bu imzalar toplanıyor, güvenli şekilde depolanıyor, arşivleniyor. Noter çağırılacak, tutanak tutulacak. Meslek örgütlerine hesaplattırılacak. Notere hesaplattırılacak.

*Ama hiçbir imzaya, Saray'a, Tayyip Erdoğan'a ya da ona ulaştırabilecek kimsenin eli değmeyecek, gözü değmeyecek. İmzalar bizim namusumuza emanettir. Her birinizin il, ilçe binalarından, internetten, meydanlardan, AVM önlerinden, kalabalık mekanlardaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin imza topladığı stantlardan boş birer kağıt, 25'er imza alıp hızla onları doldurup getirmenizi bekliyoruz. Kampanyaya omuz vermeye, Ekrem Başkan'a güç vermeye hazır mıyız?

*Madem ki Ekrem Başkan'ın beklentisine böyle güçlü bir destek veriyorsunuz o zaman biz de Ekrem Başkan'dan bekliyoruz ki; dışarı çıkmasını, seçime girmesini, seçimden sonra YÖK'ü kaldırmasını bekliyoruz.

*Rektör seçimlerini öyle Cumhurbaşkanı atamasıyla değil, öğretim görevlilerinin, öğrencilerin, okuldan bağını koparmamış mezunların oylarıyla rektör seçtirmesini bekliyoruz. Ekrem Başkan'ın çıkmasını, mülakatları kaldırmasını bekliyoruz.

*Belediyede yaptığı gibi TOKİ eliyle yurtlar yaptırmasını, barınma sorununu kökünden çözmesini bekliyoruz. Karşılıksız bursları artırmasını, kredi borçlarının faizini silmesini, faizsiz borcu iş bulana kadar istememesini bekliyoruz. Ulaşımı, iletişimi, kültür sanatı, gençler için vergisiz, ucuz yapmasını bekliyoruz.

*Bu ülkeyi gençlerin ülkesi yapmasını, gençlerin kaybolan ümitlerini yeniden canlandırmasını, hep beraber bu ülkeyi Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapmasını, vizeleri kaldırmasını, zenginlik ve özgürlük bekliyoruz. Buradan hep beraber son sözümüz şudur ki; ant olsun ki mücadeleyi bırakmayacağız.

*Sonuç almadan ne eve döneceğiz, ne sokakları boşaltacağız. Her gün daha kararlı, daha güçlü olacağız. Biz haklıyız, biz başaracağız, biz kazanacağız. Hepinize teşekkür ediyorum ve hep birlikte tekrar ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."