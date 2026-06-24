2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen Nimet Özdemir, Temmuz 2024’te partisinden istifa etti. CHP’de Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin ardından partiye katılan Özdemir, 17 Haziran 2026’da ise CHP üyeliğinden de ayrıldı. İSTİFA DİLEKÇESİNİ TBMM’YE SUNDU Özdemir, istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı’na sunarak, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. 3 YILDA 3 PARTİ DEĞİŞTİRDİ Kendisini “Cumhuriyet kadınıyım” sözleriyle tanımlayan Özdemir, bugün AKP Grup Toplantısı’na katıldı. AKP’ye katılacak olan Özdemir’e parti rozeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak. Böylece Özdemir, 3 yıl içinde 3 farklı partiye geçmiş oldu. EKREM İMAMOĞLU İÇİN PANKART ASMIŞTI İstanbul Milletvekili Özdemir, geçtiğimiz yıl Ekrem İmamoğlu’na ait görüntü, ses ve afişlerin toplu taşıma araçlarında kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesinin ardından Boğaziçi Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na Özgürlük) yazılı pankart asmıştı.

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