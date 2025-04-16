Ezine Belediyesi zabıta ekipleri, İmamoğlu’na destek amaçlı standı kaldırmak istedi. Bu sırada CHP’liler ile zabıta arasında arbede yaşandı.

CHP Çanakkale Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Ezine'de Ekrem İmamoğlu’na destek amaçlı yürüttüğümüz imza kampanyasında bizleri engellemek adına yapılan uygulama doğru yolda emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. Yapılan haksızlıklar karşısında dimdik ayaktayız. Olaya maruz kalan arkadaşlarımızın da yanındayız."

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ise, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için tüm illerimizde kurulan imza standlarımıza milletimizin yoğun katılımı birilerinin gözünü epey korkuttu" diyerek şunları kaydetti:

Çanakkale Ezinede Ekrem İmamoğlu’na Destek Amaçlı Yürüttüğümüz İmza Kampanyasında Bizleri Engellemek Adına Yapılan Uygulama Doğru Yolda Emin Adımlarla İlerlediğimizin Göstergesidir. Yapılan Haksızlıklar Karşısında Dimdik Ayaktayız Olaya Maruz Kalan Arkadaşlarımızında Yanındayız. pic.twitter.com/QbHNOtXq4H — CHP Çanakkale Gençlik Kolları (@Chgenccanakkale) April 16, 2025

"İMZA VERMEYE DAVET EDİYORUZ"

"Geçtiğimiz günlerde Trabzon’da standımıza saldırdılar, bugün ise Çanakkale’de standımızı kaldırdılar.

Millet haklıyı, haksızı, zulmedeni görüyor.

Bu haksızlığa dur diyen, erken seçim istiyorum diyen vatandaşların sayısı arttıkça korkuları büyüyor.

Ne yaparlarsa yapsınlar, on milyonlarca imzaya ulaşmaya, erken seçim ve adalet talebini meşruiyetini kaybetmiş bu iktidarın yüzüne çalmaya devam edeceğiz.

Genç arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı imza vermeye, imza toplamaya, standlarımıza davet ediyoruz."