Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için toplanan imza sayısını duyurdu.
Özel şunları söyledi:
"17 MİLYONU AŞTI 20 MİLYONA YAKLAŞTI"
“Dünya tarihinin en büyük imza kampanyasını hep beraber sürdürüyoruz. Buradan ilan ediyorum. İmza sayımız 15 milyonu aştı, 17 milyonu aştı, 20 milyona yaklaştı. Hedefe ulaşmamıza çok az kaldı.
Ama artık imza vermeyenleri bulmak, onlarla konuşmak, föyleri onlara ulaştırmak, onları ikna etmek, teşvik etmek sizlere kalıyor. Sesimi duyan herkese şunu söylüyorum.
İmza vermeyenleri imza vermeye, verdiyse bir yakınını imza vermeye götürmeye davet ediyorum. Yarına bırakmayın, bırakırsanız bu darbecilerin yanına kalır. İmzalar tamamlandığında, bu millet bu iktidara gücünü göstermiş olacak.
Bütün dünya bu milletin gücünü, bu iktidarınsa düştüğü durumu görecekler."