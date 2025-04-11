Tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye bugün Akın Gürlek davasının ardından 'ihaleye fesat karıştırma' davası kapsamında bugün ikinci davanın da duruşması görüldü.

Silivri tutuklu bulunan İmamoğlu'nun duruşmaya SEGBİS ile katılmasına karar verildi. İmamoğlu'na destek olmak isteyenler Büyükçekmece Adliyesi önünde toplandı ve 'Her şey çok güzel olacak' sloganı attı.

Davayı takip eden SÖZCÜ muhabiri Muratcan Altuntoprak, "Bir önceki duruşmada mahkeme savcıya esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için net bir telkinde bulundu. Savcının ne kadar ceza istediğini öğreneceğiz eğer savcı aksi bir yönde bir karar vermezse. Bu duruşma belki de bir karar duruşması olacak" dedi.