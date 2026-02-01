18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin aldığı karar ile 28 mezunun diploması 'açık hata' gerekçe gösterilerek iptal edildi.



Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın da yer aldığı çok sayıda ismin eğitim geçmişi bir gecede silinirken, Saybaşılı söz konusu karar sonrası güz dönemi başlamadan önce üniversitedeki görevinden istifa ederek emekliye ayrıldı.



SORBONNE BAŞVURUYU REDDETTİ



İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun 'lisans diplomasının' geçersiz olduğu gerekçesiyle yüksek lisans diplomasını da iptal ederken, Saybaşılı'nın Sorbonne'dan aldığı doktora derecesinin iptali için yapılan başvuru Fransız üniversite tarafından karara bağlandı.



İHLAL BULUNMADI, TALEP REDDEDİLDİ



Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan Sorbonne, Saybaşılı'nın doktora programı sürecinde hiçbir ihlal bulunmadığını belirterek, doktora derecesinin ve diplomasının iptal edilmesi talebini oy birliğiyle reddetti.