CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 68’i tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülüyor.

Davanın 44. gününde, tutuklu sanıklar, alkış ve sloganlar eşliğinde salona getirildi. Salona girmesiyle izleyiciler tarafından doğum günü kutlanan İmamoğlu, "Fazla uzatmayalım anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar" diyerek espri yaptı.

İMAMOĞLU 55 YAŞINDA

55 yaşına giren ve 23 Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan İmamoğlu, ikinci kez doğum gününü Silivri’de geçirdi. Dilek İmamoğlu, izleyici sırasından “Seni Seviyorum Sevgilim İyi ki doğdun” yazısını kaldırdı. İzleyiciler de harflerle “iyi ki doğdun” yazısı açtı.

Salonda, İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu, Özgür Çelik, Nuri Aslan, Sunay Akın, Cahit Berkay, Nebil Özgentürk de yer aldı.

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

İmamoğlu, duruşmaya ara verildikten sonra salondan ayrılırken izleyicilere seslenerek şunları söyledi:

-Hepinizi çok seviyorum. Sabah söylediğim gibi, doğumuma vesile olan anneme babama soruşturma açmadılar henüz… İyi ki açmadılar…

-Ama her an açabilirler… Burada az önce bir arkadaşımız bayıldı. Aslında birçok insan büyük bir zalimlikle karşı karşıya. Burada çok kıymetli gazeteci dostlarıma teşekkür ediyorum. Uğur (Dündar) Abi nezdinde, hepsini saygıyla selamlıyorum. Sanatçı dostlarımızı görüyorum.

-Siyasi partilerden gelen dostlarımızı görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz dostlarımız, çalışma arkadaşlarımızsınız.

-Burada büyük bir zalimlik yaşanıyor. Büyük bir zulüm altında, onur ve haysiyet mücadelesi veriliyor. Ama hiç kimse bir tek delille burada yatmıyor.

-Ama buna rağmen, buna laf eden, başından beri bu sürecin savcılığını yapan iktidarın başındaki zihniyete ve aynı dili kullanan, benim canım partimin başındaki kayyıma, bu insanlara ‘hırsız, rüşvetçi’ diyen iftira atan insanlara sözlerini bu masum insanlar adına aynen iade ediyorum.