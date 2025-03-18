İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi, Avrupa medyasında da manşetlere çıktı. Alman, Avusturya, İngiltere medyası haberi acil olarak duyurdu.

Alman Haber Ajansı- DPA, İngiltere Haber Ajansı- Reuters, Fransa Haber Ajansı- AFP tüm yayın organlarına haberi acil olarak duyurdu. Yurt dışındaki CHP Birlikleri, İmamoğlu’na destek mesajı yayınladı ve "Bu bir hukuk darbesidir. Bu karar yok hükmündedir. CHP ve Ekrem İmamoğlu’na diz çöktüremeyeceksiniz. Bu zorbalık düzenine, kumpasa boyun eğmeyeceğiz" mesajı yayınladı.

ERDOĞAN’I İKİ KEZ MAĞLUP ETMİŞTİ

Avrupa medyasında öne çıkan bazı haberler şöyle oldu:

Der Spiegel: Erdoğan en tehlikeli rakibini bir oyunla devre dışı bırakma çabasında. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Erdoğan’ı iki seçimde de mağlup etmişti. Şimdi bizzat cumhurbaşkanı adayı olarak meydan okuyor. Sorun Erdoğan’ın buna izin verip vermeyeceği.

Stern: İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasının geçersiz olduğunu ilan etti. İstanbul Üniversitesi’nin bu hamlesi bekleniyordu. İmamoğlu kararı "yasa dışı" olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli rakibi olan İmamoğlu, üniversite diploması geçersiz kılınırsa, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışamayacak.

ADAY OLMASINA ENGEL!

Deutschlandfunk: İstanbul Üniversitesi, Erdoğan’ın rakibi İmamoğlu’nun diplomasını geçersiz ilan etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üniversite diploması ön koşul olduğu için, bu karar İmamoğlu’nun aday olamayacağı anlamına geliyor. İmamoğlu, Erdoğan için "en umut kırıcı" aday olarak görülüyordu.

ORF- Avusturya: Erdoğan’ın rakibinin seçime girmesi engellenebilir. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Erdoğan’ın en önemli siyasi rakibinin seçime girmesine izin verilmiyor. Çeşitli yorumcular bu durumu, devletin yargıyı hükümetin çıkarları doğrultusunda istismar etmesi olarak görüyor.

N-TV: Cumhurbaşkanı olması beklenen Erdoğan rakibine, adaylık engeli. İmamoğlu’nun diploması elinden alındı. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı için üniversite diploması şartı var. İptalin arka planında hukuka aykırılık olduğu iddiaları var. İmamoğlu, mahkemeye gideceğini ancak yargıya güvenini kaybettiğini söyledi.