İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının da seçim anketine yansıdığı görüldü.

Ankete göre, AKP'nin oy kaybettiği gözlemlendi.

ANKETİN YAPILDIĞI İLLER VE SONUÇLAR

ORC Araştırma, 25-29 Mart tarihleri arasında Zonguldak, Sinop, Rize, Kastamonu, Karabük, Giresun, Bartın, Düzce ve Bolu illerinde genel seçim anketi gerçekleştirdi.

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AKP OY KAYBETTİ, CHP YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Ankete göre, AKP bu illerin tamamında oy kaybederken, CHP ise oy oranını artırdı.

İşte illere göre sonuçlar:

ZONGULDAK

CHP: Yüzde 36,1

AKP: Yüzde 35,3

SİNOP

AKP: Yüzde 36

CHP: Yüzde 29,3

RİZE

AKP: Yüzde 45,6

CHP: Yüzde 24,5

KASTAMONU

AKP: Yüzde 36,2

CHP: Yüzde 30,1

KARABÜK

AKP: Yüzde 31,8

CHP: Yüzde 26