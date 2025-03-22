İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yurdun dört bir yanında eylemler başladı.
Eylemlerin itici gücü haline gelen üniversiteli gençler İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şafak operasyonu ile gözaltına alınan gençler Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
EMNİYETTE KARŞILAŞTILAR
Kısa Dalga'nın haberine göre, sabaha karşı İmamoğlu’na destek eylemlerine katıldığı için gözaltına alınan öğrenciler ile Ekrem İmamoğlu Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde karşılaştı.
İmamoğlu gözaltına alınma sürecini öğrendiği gençlere sarılarak kendilerine teşekkür etti.