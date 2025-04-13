Ali Can POLAT

İktidarın hemen her toplumsal olayda ‘internette bant daraltma’ olarak tabir edilen kesinti uygulaması bir yandan tepkilere neden olurken, bir yandan da ‘VPN’ adıyla bilinen uygulamalara talebi artırıyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart gününde uyanan vatandaşlar yine ‘bant daraltma’ işlemine maruz kaldı. Sabah saatlerinde uyanan yurttaşlar sosyal medya hesaplarına giremedi ve internette bant daraltması da yurttaşı yine bu uygulamalara itti.

ÜCRETSİZLER RİSKLİ

Mart ayında Türkiye çapında yaşanan ‘bant daraltma’ uygulamasıyla internetin kesildiği ilk 3 günde VPN kullanımlarının yüzde 40 arttığını söyleyen antivürüs uygulaması Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, “Bizim paketlerimizde zaten VPN hizmeti bulunduğu için kullanıcılarımız güvenle sosyal medyaya eriştiler. Ancak insanlar ücretsiz uygulamalara yöneldi ki bu çok büyük bir güvenlik açığı. Hiçbir hizmet ücretsiz olmaz, o uygulamayla birlikte telefonunuza neler indirdiğinizi bilemiyorsunuz. Güvenlik için VPN kullanımını destekliyoruz ancak güvenilir uygulamalar tercih edilmeli” dedi.

Özar, yılbaşında ücretlerine yüzde 25 zam gelse de başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede kullanımın artmaya devam ettiğini söyledi. Kaspersky Kurucusu Eugene Kaspersky de ücretsiz uygulamalardaki risklere dikkat çekti ve “AppStore’da ciddi güvenlik açıkları olan uygulamalar keşfettik. Bunları indirmek kötü yazılımları da birlikte getiriyor. Özellikle ücretsiz olan VPN’ler tüm işlemlerimizi yürüttüğümüz akıllı telefonlarda ciddi bir açığa sebep oluyor” diye konuştu.

Hacker saldırıları ‘sanayi’ye yöneldi

Türkiye’de bireysel kullanıcı sayılarının yüzde 12, kurumsal kullanıcı sayılarının ise yüzde 82 arttığını söyleyen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, kurumsalda antivürüs yazılımı kullanmanın önemine dikkat çekti. Dünyada artan siber saldırılara değinen Özar, “Kurumsalda eskiden finans kuruluşlarına siber saldırı olurdu ama artık hedef sanayi üretimi oldu. Buraya sabotajlar çok oluyor. Finans kuruluşları kendi güvenliğini artırdı ama sanayide hâlâ büyük bir güvenlik açığı var. Türkiye’de siber saldırılar konusunda dünyadan ayrışıyor. Çünkü doğudaki ülkelere batıdan, batıdaki ülkelere doğudan saldırı gider. Bizim ülkemize maalesef her taraftan saldırılar geliyor” dedi.