İmamoğlu sosyal medya paylaşımında, "iş dünyamızın değerli temsilcileri" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"KİMSE BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMESİN, OLUR..."

"Biliyorum işinizi, varlığınızı korumak istiyorsunuz.

Biliyorum kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz.

Biliyorum yatırımlarınızı geleceğe taşımak istiyorsunuz.

Biliyorum ailenizi riske atmak istemiyorsunuz.

Biliyorum haksız, hukuksuz denetimlere maruz kalmak istemiyorsunuz.

Ama sizler de şunu çok iyi bilin:

Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur, hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur. Bu hukuksuz akıl, ayağınızın altındaki halıyı bir anda çekiverir.

"GELİN DEMOKRASİ VE ADALET DEVRİMİNİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRELİM"

Susmayın, korkmayın, çekinmeyin. Bu ülke bu girdaptan eninde sonunda çıkacak, millet iradesini ortaya koyacak ve bu ceberrut akıl çekip gidecek.

Gelin ülkenin umutları yeniden yeşertecek bu demokrasi ve adalet devrimini birlikte gerçekleştirelim."