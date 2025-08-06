Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları hakkında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşması gerekçe gösterilerek "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyordu.

Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi ve LGBTİ+ aktivisti Enes Hocaoğulları, bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye’ye girerken gözaltına alındı.

Savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hocaoğulları, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla İstanbul Üniversitesi’nin başlattığı protestolar, İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasıyla ivme kazanarak devam etti. Haftalar süren protestolar gerekçe gösterilerek yüzlerce kişiye ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açıldı. Protestolar sürerken Avrupa Konseyi’nde konuşma yapan Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları, Türkiye’deki sert polis müdahalelerini ve belediye başkanlarının tutuklanması hakkında Avrupa Konseyi’ni harekete geçmeye çağırdı.

Hocaoğulları hakkında, Avrupa Konseyi'ndeki konuşması nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından iki ayrı soruşturma açıldı. Daha sonra bu iki soruşturma dosyası Ankara’da birleştirildi.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Türkiye’yi temsilen gençlik delegesi olan Hocaoğulları, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaparken pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hocaoğulları, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hocaoğulları'nın tutuklanması hakkında T24'e konuşan Avukat Mahmut Şeren, "Enes, hakkında soruşturma açılan tarihte yurt dışındaydı. Bu nedenle evine gidildiğinde adresinde değildi. Hakimlik, bunu kaçma şüphesi olarak değerlendirdi ama Enes soruşturmadan önce gitmişti ve işlerini bitirdikten sonra yakalama kararını bilmesine rağmen ülkeye döndü. Kaçacak olsa dönmezdi" ifadelerini kullandı.

14 DERNEK ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Hocaoğulları'nın tutuklanmasının ardından 14 LGBTİ+ derneği de bir araya gelerek ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları, 27 Mart 2025 tarihinde Konsey kürsüsünden yaptığı konuşma nedeniyle tutuklandı. Enes Hocaoğulları’nın bir an evvel serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Bu konuşma; Türkiye’de gençlerin karşılaştığı ekonomik kriz, adaletsizlik, baskı, ayrımcılık ve özellikle gençlerin maruz bırakıldığı sistematik dışlanma gibi yakıcı gerçekleri açıkça ortaya koymuştur. Enes’in “Türkiye’de gençler artık yeter diyor” sözleri ifade özgürlüğüdür.

Avrupa Konseyi çatısı altında yaptığı konuşma nedeniyle Enes Hocaoğulları’nın hedef alınması ve sonrasında tutuklu yargılanmasına yönelik hakimlik kararı, yalnızca ifade özgürlüğüne değil; gençliğe, muhalefete, LGBTİ+lara ve hak mücadelesi veren herkese yönelmiş açık bir gözdağıdır."

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools, Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları'nın tutuklanmasını, "Kongre Gençlik Delegesi'nin kongre genel kurulundaki açıklamalarına dayanan tutuklama ve suçlamalar, Avrupa'da demokrasinin temel taşı olan ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak saygı göstermeyi taahhüt ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan temel haklardan biri olan ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmektedir. Bu tutuklama ve suçlamalar, Avrupa Konseyi'nin çalışmalarına meşru bir şekilde katılan bir kişiye yönelik kabul edilemez, doğrudan misilleme niteliğindedir" ifadeleriyle kınadı.

AVRUPA KONSEYİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Cools, Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları'nın dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmasına ve ardından tutuklanmasına tepki gösterdi.

Cools, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"4 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'da Türkiye'yi temsil eden Kongre Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları'nın tutuklanması ve gözaltına alınmasını en şiddetli şekilde kınıyorum. Kongre Gençlik Delegesi'nin kongre genel kurulundaki açıklamalarına dayanan tutuklama ve suçlamalar, Avrupa'da demokrasinin temel taşı olan ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olarak saygı göstermeyi taahhüt ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan temel haklardan biri olan ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmektedir. Bu tutuklama ve suçlamalar, Avrupa Konseyi'nin çalışmalarına meşru bir şekilde katılan bir kişiye yönelik kabul edilemez, doğrudan misilleme niteliğindedir.

Kongre, Türkiye'deki demokrasi durumuyla ilgili derin endişelerini daha önce dile getirmiş ve Türk makamlarına muhalefet partilerinden seçilmiş temsilcilere dava açma ve gözaltına almaya son verme çağrısında bulunmuştu. Genç bir delegenin, çoğulcu bir kamuoyu tartışmasında görüşlerini ifade etme hakkını meşru bir şekilde kullanması nedeniyle maruz kaldığı bu yeni saldırı, skandal ve kabul edilemez niteliktedir. Türk makamlarını, Enes Hocaoğulları hakkındaki tüm suçlamaları düşürmeye ve onu derhal serbest bırakmaya çağırıyorum."

CHP'DEN TUTUKLAMAYA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise Hocaoğulları'nın tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları tutuklandı.

Neden ?

Çünkü gençlerin sesi oldu.

Çünkü 19 Mart’ta bu ülkedeki gençlerin maruz kaldığı hak ihlallerini Avrupa’ya taşıdı.

Çünkü örgütlenme hakkını, ifade özgürlüğünü, demokrasi talebini savundu.

Gençlerin mücadelesi yargılanamaz! Enes Hocaoğulları derhal serbest bırakılmalıdır."