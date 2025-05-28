Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Esenler mitingine mesaj gönderdi.

İmamoğlu'nun Silivri'den yolladığı mektubu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bize kimse diz çöktüremez. Bizi ancak adaletsizlik yıkar. Ama maalesef devletin temeli, ortak hayatımızın en yüce değeri olması gereken adalet, bugün bir şahsın, Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırısı altında. Kendisini ekonomist ilan eden Erdoğan'ın ekonomide yarattığı adaletsizlikler, milletin belini büküyor. Kendisini savcı ilan eden Erdoğan'ın yargı eliyle yol açtığı adaletsizlikler birliğimizi, kardeşliğimizi zedeliyor, devlete güveni sarsıyor. Oysa vatandaşı dinlese doğru yolu bulur, kendisini sevenleri bile utandıran işler yapmazdı. ‘Devlet turpla, şalgamla değil, adaletle, hukukla yönetilir' diyen değerli çiftçi abimize kulak verse yeterdi. Erdoğan, o günden bu yana ‘turp' diyemez oldu ama hukuku çiğnemeye devam ediyor.

'İDDİANAME DERHAL YAZILSIN'

“Şimdi de ahtapot masalı uydurdu. Yakında, kendisine oy vermeyen herkesi bir suç örgütünün üyesi ilan edecek. Ben, 11 yıldır belediye başkanı olarak göz önünde, idari makamların incelemesi, teftişi altındayım. 15,5 milyon oyla cumhurbaşkanı adayı olarak karşına çıktığım gün mü suç örgütü lideri olduğumu anladın? Masal anlatmayı bırak Erdoğan. Madem biz ülkeyi ahtapot gibi sarmış bir suç örgütüymüşüz, madem ortada iddianame bile yokken sen bu durumu biliyorsun, ver elindeki bilgileri savcılığa, bir an önce yazdır iddianameyi. İddianame derhal yazılsın, ortada ahtapot mu var, yoksa sen koltuk kaybetme kâbusu mu görüyorsun, millet anlasın. ‘İddianame geciktirilsin, yargılama hemen başlamasın' diye mi bu turp ve ahtapot masalları? İddianame ortaya çıkarsa, foyan dökülür diye mi korkuyorsun?”

'BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEDİLER'

“Sevgili hemşerilerim; 30 yıllık diplomamı, bir gecede, yetkisiz kurul kararıyla iptal ettirenler; daha iddianame bile yokken bizi suçlu ilan edenler; sosyal medyada beni engelleyenler; sesimi, görüntümü bile yasaklamaya kalkanlar; bana hapishanede görüş yasağı uygulayanlar vicdandan, adaletten nasibini almamış bir avuç insandır. Bu tavırlarıyla milletimizi kutuplaştırmaya, husumet tohumları ekmeye çalışıyorlar. O bir avuç insanı seçimde evlerine göndereceğiz, birlik ve kardeşliğimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Çünkü biz, o bir avuç insanın aklının almayacağı kadar yüce gönüllü, yürekten birbirine bağlı bir milletiz. Hastalığı yenerek hepimizi mutlu eden, içimizi ısıtan sevgili Ali Asaf yavrumuzun yüzü gülsün diye seferber olan vatandaşlarımızı hiçbir partinin, hiçbir ideolojinin sınırlarına hapsedemezsiniz. Onlar, bir an bile tereddüt etmeden iyiliğin, güzelliğin, insanlığın peşinden gidenlerdir.

'BİR AVUÇ İNSAN KAYBEDECEK'

“Biz, böyle bir milletiz. Kim hangi partili, kim hangi kökenden, kim neye inanıyor diye dönüp bakmadan, amasız fakatsız birlik olmanın değerini, güzelliğini çok iyi biliriz. Birbirimiz için seferber olmayı çok iyi biliriz. Siyaset; işte bu birlik, bu kardeşlik duygusu daim olsun, hep daha güçlensin diye yapılmalıdır. Çektirilen bütün eziyetlere, uğradığımız bütün haksızlıklara rağmen, biz siyaseti herkesin iyiliği için yapmaya devam edeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Bir avuç insan kaybedecek, 86 milyonun kardeşliği kazanacak. Her şey çok güzel olacak.

Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”