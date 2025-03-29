Maltepe sahilinde yer alan miting alanı, sabah erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı.
Miting saati olarak duyurulan 12.00’de, alanın tamamen dolduğu gözlendi. Alanı dolduran yüz binlerce kişi, "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı...
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Alanda kurulan kürsüye, Ekrem İmamoğlu’nun, annesi, babası, kız kardeşi, eşi ve oğulları birlikte çıktı.
Tutuklanan diğer belediye başkanlarının aileleri de kürsüde yer aldı.
VAGONLAR DOLDU TAŞTI
Miting alanına ulaşmak isteyen vatandaşlar, istasyonlarda büyük bir kalabalık oluşturdu. Özellikle Marmaray'ın İdealtepe, Süreyyapaşa ve Maltepe istasyonlarının peronlarından başlayan yoğunluk, ulaşımı zorlaştırdı.
Vatandaşlar, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da,ek sefer düzenlenmemesine tepki gösterirken, toplu taşıma araçlarında büyük bir izdiham yaşandı.
Bir çok yolcu istasyonlardan biniş yapamazken, araçtaki yolcular miting alanından iki durak önce İdealtepe’de indirildi.