İBB Başkanı İmamoğlu, 23 Mart'ta yapılacak olan CHP Cumhurbaşkanı Adaylığı Ön Seçimi kapsamında tek aday olarak seçime girecek.
Son olarak İmamoğlu, sosyal medya hesabından ön seçim buluşması programını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı kapsamında bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'yı ziyaret edecek olan İmamoğlu, sosyal medya hesabından programa ilişkin şu paylaşımı yaptı:
"Cumhuriyet Halk Partililerimizi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim Buluşmamıza davet ediyorum. Bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'dayız.
8 Mart Cumartesi 13.00 İZMİR
8 Mart Cumartesi 20.30 KAYSERİ
9 Mart Pazar 12.00 ADANA
9 Mart Pazar 20.30 ANTALYA"
CHP Başaracak Türkiye Kazanacak— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2025
Cumhuriyet Halk Partililerimizi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim Buluşmamıza davet ediyorum. Bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'dayız.
8 Mart Cumartesi 13.00 İZMİR
8 Mart Cumartesi 20.30 KAYSERİ
9 Mart Pazar 12.00 ADANA
9 Mart Pazar… pic.twitter.com/9C3LzjOXtJ