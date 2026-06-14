KORKUSUZ



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı İBB soruşturmasını hazırlayan savcılardan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından kilit önemdeki diğer hakimlerin de atamalarının yapılması dikkat çekti. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararnamesi ile toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değişti.



LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALDI



Bu kapsamda, İmamoğlu’nun AKP’li Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “beraat” kararı veren hakim İstanbul Anadolu Hakimliği’nden Edirne Hakimliği’ne gönderildi. Ekrem İmamoğlu’nun dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve şimdiki Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri sebebiyle yargılandığı davada ceza kararına “beraat etmeli” şerhi düşen hakim Mehmet Can Kozan da daha önceki iş mahkemesine atanma kararının ardından Gaziosmanpaşa’ya atandı. Yine İmamoğlu’nun yargılandığı ‘casusluk’ davasının görüldüğü İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı Necati Sezer Çümen’in görev yeri de Gaziosmanpaşa olarak değiştirildi. İmamoğlu “casusluk” iddianamesinde imzası bulunan savcı Yasin Erkal Başsavcıvekilliğine, aynı iddianamede imzası bulunan Savcı Kayhan Çetin de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.



GÖZLER 'ÖZEL' DAVASINDA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından şimdi gözler, Ankara’da yürütülen CHP’li belediyeler ve siyasetçilere ilişkin devam eden soruşturmalarda. Aykut Çelik, aynı zamanda Muhittin Böcek’in ifadesi ile Özgür Özel hakkında açılan soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderen savcı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüteceği soruşturma sonucunda, Özel ve diğer CHP’li vekiller hakkında fezleke hazırlanarak dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle TBMM’ye gönderilmesi ihtimali bulunuyor.





