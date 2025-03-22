İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane mitingleri devam ediyor. Gözaltıların dördüncü gününde de yüz binlerce vatandaş, yapılan çağrılar üzerine Saraçhane'ye akın etti.

Saraçhane'de düzenlenen mitinge katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Ben bugün Cumhuriyetin bir öğretmeni olarak buradayım. Gençler meydanlar sizin, şarkılar söyleyin, protesto edin. Ama kaldırım taşını sökmeyin. Maskeye gerek yok. Sizin yüzünüz kara değil ki, yüzü kara olanlar maske taksın!" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa seslenecek.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle;

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