CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, çiftçilere verilen tarfik cezası hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "Traktör konvoyu yapan çiftçilere kesilen cezayı Genel Başkanımız Özgür Özel ödeyecek" dedi.
NE OLMUŞTU?
Yozgat’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için yapılan eylemlere destek vermek üzere motorlu araçlarla konvoy düzenlenmişti.
Kazankaya köyündeki CHP irtibat bürosu önünde toplanan yurttaşlara, bölgede soğan, patates, pancar ekimi yapan çiftçiler de destek vermişti. Bölge çiftçisi, traktörlerine, tarım alanlarında kullandıkları pulluk, mibzer, ilaçlama gibi tarım aletlerini bağlayarak katıldıkları konvoyda çaldıkları klaksonlarla seslerini duyurmuştu.