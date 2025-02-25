İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 1994 yılında mezun olarak aldığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans diplomasıyla ilgili, ''resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan savcılık soruşturmasıyla ilgili ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer ve İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, Saraçhane’de, "Olan Diploma" başlıklı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSUNA İFADE VERECEK"

Avukat Mehmet Pehlivan, "Sayın İmamoğlu üç hafta önce Çağlayan'da ifadesini terör savcısına vermişti. Bu soruşturma kapsamında ifade vereceği savcılık birimi hangisi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ekrem Bey'in ifadeye davet edildiği savcılık soruşturma bürosu bu kez terör suçları bürosu değil. Ama bu da olağanın dışında, bir örgütlü suçlar bürosundan çağırıyor. Diğer yönden de çağrı kağıdında hangi suçlamayla, hangi suçlamanın atılı olduğuna dair bir beyan yazmıyor. Hocam az önce bahsettiği gibi bu kanuni düzenlemeye aykırı olduğu gibi savunma hakkında kısıtlayan bir şey.”

"SAHTE DİPLOMA PAYLAŞIMI YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Avukat Mehmet Pehlivan ayrıca şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması üzerinden yapılan spekülasyonlara karşı kafalarda en ufak bir soru işareti dahi bırakmayacak şekilde belgelerle yaptığımız basın açıklaması sonrasında bile diplomanın sahte olduğu şeklinde paylaşım yaparak idari, siyasi ve yargısal süreçleri dizayn etmeye çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır"