Ekrem İmamoğlu'na ikinci bir soruşturma açıldı. Başsavcılık tarafından kent uzlaşısı ve yolsuzluk kapsamında açılan soruşturma kayyum atanması ihtimali söz konusu olabilir.

KAYYUM İDDİALARI KONUŞULUYOR

Sözcü Muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması konuşuluyor. Bir terör soruşturması yürütülmesi durumunda belediyeye kayyum atanması söz konusu. Başsavcılık tarafından kent uzlaşısı ve yolsuzluk kapsamında açılan soruşturma kayyum atanması ihtimalini de söz konusu hale getiriyor.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:

"Kent Soruşturma kapsamında elde olunan bilgi ve belgelere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B., A.B.’nin sahibi olduğu SPECTRUM HOUSE çalışanı H.A. (2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan) ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in iştirak halinde ‘Kent Uzlaşısı’ faaliyetinin içerisinde yer aldıkları, yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/sempatizanlarının işe alındığı, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen (7) şüpheli hakkında 19/03/2025 tarihi 06.15 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir"