Olası erken ya da önümüzdeki seçimde partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapacak olan CHP'de imza toplama süreci saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

İmza sürecinin tamamlanmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Günaydın, imza toplama sonuçlarını açıkladı.

Günaydın, gün içinde adaylık başvurusunu gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için topladığı imza sayısının 116 olduğunu açıkladı.

Günaydın, diğer aday eski İstanbul vekili Dursun Çiçek'in başvurusunun kendilerine ulaşmadığını bildirerek başvuru sürecinin sona erdiğini ifade etti.

Günaydın buna göre ön seçim için tek adayın İmamoğlu olduğu dile getirildi.

CHP'NİN SANDALYE SAYISI 133

Meclis'te 133 milletvekili bulunan CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adayı olması için, 116 vekil imza verdi.

Buna göre 17 milletvekilinin ise imza vermediği belirlendi.

ADAYLIK BAŞVURUSUNU BUGÜN YAPTI

Öte yandan İmamoğlu, ön seçim için adaylık başvurusunu bugün yaptı. İmamoğlu'nun avukatı adaylık başvurusunu CHP Genel Merkezi'ne yaptı.